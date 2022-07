Justicia por Santi, el ciclista chocado: piden que el hecho “no quede impune”

“Está estable, pero sigue en estado crítico”

, donde el joven fue atropellado y abandonado por un automovilista que se dio a la fuga.El conductor de la camioneta Renault Duster, Juan Martín Bustamante, chocó al joven el martes por la tarde y huyó del lugar. Se presentó en la mañana del jueves en la sede de la Fiscalía, junto a su abogado defensor., no merecen estar pasando por todo esto”, manifestó a Elonce, uno de los amigos de Santiago.Por lo que indican los testigos, este señor (el conductor de la camioneta Duster), imprudentemente y a toda velocidad, lo atropelló y lo dejó tirado”, expresó una mujer uqe se sumó al pedido de Justicia.De la misma manera agregó: “Si hubiera sido más humano, lo hubiese levantado y llevado al hospital; así hubiese sido distinto”. A su vez, la mujer pidió que “sigan rezando, son días críticos, sólo un milagro podrá salvarlo”., como lo fue en su momento, el choque frente a la escuela Centenario donde murió un nene y otros tantos casos más que han quedado impunes. Le pedimos a la justicia que esta vez se haga cargo, que juzgue a una persona que comete a este tipo de delitos y se le dé una pena ejemplar, porque no puede ser que el responsable de producir este grave hecho esté descansando en su caso cuando hay un chico que está luchando por su vida en el hospital”, aseveró, en tanto, un vecino de la zona de Mihura y Jorge Newbery.Otra mujer que vive en la zona, contó: “Nos parece una injusticia que pase esto con un chico de 19 años. El responsable ni siquiera se detuvo a ver cómo estaba el joven que había atropellado. No se puede llevar a una persona por delante como si la vida no importara nada. Por eso estoy pidiendo justicia por Santi”.Una tía del chico, dijo “Estamos esperando con mucha fe que él pueda salir adelante, tiene 19 años, toda una vida por delante. Buscamos que el responsable pague, porque lo dejó tirado a Santiago. Él no se merece estar pasando por esto”.Andrea, hermana de Santiago, agradeció a todos los que se acercaron a “pedir justicia por Santiago y para que esto no quede impune”, además de rogar que “sigan orando. Tengo muchísima fe de que va a salir adelante. Yo estoy haciendo fuerzas, estoy con mucho coraje”.A su vez contó queEn este sentido, Giménez destacó que “el cerebro es una zona muy débil por eso siempre recalcamos la importancia de usar casco”. Además, detalló que como Panozzo es un joven que gozaba de buena salud y era deportista “ayuda a que no se generen cuadros de otros tipos”.