Realizarán marcha por joven ciclista herido en choque: “Vamos a pedir justicia”

Marcha

La palabra de sus amigos

Policiales Confirmaron la prisión domiciliaria para el conductor que chocó a ciclista

El joven ciclista de 19 años, identificado como Santiago Panozzo, se encuentra internado en terapia intensiva del hospital San Martín de la capital entrerriana y con asistencia respiratoria“El estado de mi hermano sigue siendo crítico y está siendo monitoreado constantemente”, contó a Elonce, Andrea. La joven agradeció “todas las oraciones y mensajes de amor que nos hacen llegar, se siente el cariño y queremos pedirle que sigan rezando por Santi hasta que se recupere”.Si bien el joven está sedado “sus órganos funcionan bien, pero debemos evitar hablarle y tocarlo, porque se le podría subir la presión y sería muy grave. Tiene que mantenerse tranquilo”. Andrea remarcó que el golpe más fuerte fue “en la cabeza, pero tanto los médicos como la familia tenemos mucha esperanza de que salga adelante”.Este sábado realizarán una marcha en nombre de Santiago. La convocatoria será a las 12 del mediodía en calle Mihura y Jorge Newbery, donde el joven fue atropellado y abandonado por un automovilista que se dio a la fuga.“Queremos manifestarnos para que este hecho no quede impune. Hoy le tocó a Santiago, pero mañana le puede tocar a cualquiera y esto no puede quedar así”, indicó a Elonce, la tía del joven.“Vamos a pedir justicia y pedimos el acompañamiento de todos”.El conductor de la camioneta Renault Duster que chocó a un joven ciclista el martes por la tarde y huyó del lugar, se presentó en la mañana del jueves, en la sede de la Fiscalía, junto a su abogado defensor.Este viernes por la tarde, amigos y familiares de Santiago se hicieron presente en el Hospital San Martín para acompañar al joven que, por estas horas, lucha por su vida.Brenda, una amiga de la familia dijo que “lo conozco desde chiquito, para Santi y su hermana soy como una tía”. La mujer, conmovida por la situación, señaló que “tenemos mucha esperanza, Santi va a estar con nosotros toda la vida”.Por su parte, otra tía del joven agradeció el acompañamiento que recibieron desde el momento del accidente: “necesitamos que sigan con las oraciones porque estos primeros cinco días son lo más críticos y necesitamos el apoyo de todos”.“Es muy lamentable que pasen estas cosas, uno no puede andar tranquilo en bicicleta porque te pueden llevar por delante. Hay gente que no respeta nada y no ponen semáforos en la zona”, manifestó.Una compañera del gimnasio de Santiago contó que ese día salieron juntos de entrenar y cada uno tomó su propio camino. “Íbamos por rutas diferentes, en calle Zanni me pasó una camioneta que iba muy rápido y pasó varios autos. Llegue a mi casa y le avise, pero nunca recibí su mensaje. Cuando me enteré, quería que sea mentira, pero tenemos que tener esperanza que él va a salir adelante”.La hermana agregó que Santiago “siempre acompañaba a la amiga hasta su casa y volvía por avenida Zanni. Justo ese día, no lo hizo y pasó todo esto”.