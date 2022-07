Prisión para gastronómico estafador: “Después de tres años se hizo justicia”

Policiales Encarcelaron a gastronómico acusado de cometer decenas de estafas en Paraná

El empresario gastronómico, Sergio Aguilar, quien estafó a más de 20 familias que contrataron y abonaron un servicio que nunca les brindó, estaba prófugo desde 2019 y fue detenido en Santa Fe. Este jueves, la jueza de Garantías, Carola Bacaluzzo dispuso “la prisión preventiva por 30 días ya que entendió que el imputado, en caso de recuperar la libertad, otra vez se iba a profugar.Una de los estafados fueron los alumnos del último año de la escuela secundaria N° 5 “Brigada General Zuloaga” de San Benito en 2019, quienes contrataron el servicio de Aguilar para la recepción.La docente, Paula Martínez, colaboró en organizar la recepción dialogó con, y destacó que “más que una estafa económica fue emocional, porque jugaron con los sueños de todos los que lo contrataron”.La docente comunicó que su escuela fue la impulsora de “sacar la a luz” toda la situación que habían sido estafada y relató que “la noche anterior a la recepción este hombre dijo que le habían robado el dinero de las bebidas y yo sin decirle a los padres compré las bebidas con mi tarjeta de crédito, y con unos ahorros que tenía”, explicó al asegurar que “hice eso para no preocupar a los padres ni a los chicos”.“Este hombre sabía que estaba mintiendo y creemos que su modo de operar era hacer una recepción bien y cuatro males, engañando a las personas y cometiendo estafas, él sabía que los delitos económicos no tienen demasiado castigo”.La docente mencionó que se enteró que este hombre trabajó en Córdoba y no lo lograron alcanzar, si lo detuvieron en Sana Fe, “fue una alegría que lo encuentren después de tres años”.Además, señaló que con algunos de las personas que fueron estafados tienen un grupo de whatsapp y “todos hablamos cuando nos enteramos que lo detuvieron” y sumó que “si bien estaría bueno un resarcimiento económico pero lo mejor sería que vaya preso”.“Ocasionó muchos problemas porque los padres pensaban que yo tenía una vinculación con este hombre y todo lo contrario”, argumentó.“8Aguilar) engañó a la decoradora, salón y tuvimos la recepción gracias algunos colaboradores que prestaron sus servicios sin recibir nada a cambio”, terminamos haciendo algo a la canasta y nos indigna porque había mucho dinero en juego.