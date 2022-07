La Municipalidad realiza obras en plazas del centro y de los barrios de Paraná

Paraná La obra de plaza Sáenz Peña estaría finalizada en diciembre

La Municipalidad lleva adelante obras en plazas del centro y los barrios (desde el inicio de la actual gestión más de 40 finalizadas, en obra, licitación o en proyecto) para que los vecinos tengan cerca de sus hogares, espacios públicos de calidad. Tras la cuarentena por Covid 19, son lugares vitales para volver a la vida en comunidad, el disfrute al aire libre y, en especial, para un desarrollo sano de los más chicos, a nivel físico y emocional.Pero además, tienen un valor social, ambiental, patrimonial y simbólico. Representan a cada sector de la ciudad, lo embellecen y funcionan como centros de de reunión, de generación de lazos entre distintas generaciones y costumbres que valen la pena compartir. Son lugares de pertenencia, de ahí la importancia de recuperarlos y cuidarlos entre todos.En la capital entrerriana se desarrollan obras en forma simultánea en plazas del centro y los barrios. "Estamos construyendo una Paraná que tiene en cuenta a las familias y los más chicos, sean del barrio que sean”, señaló esta semana el intendente Adán Bahl al recorrer las tareas en marcha en la plaza Le Petit Pisant de la Costanera Baja.Así, los paranaenses ya disfrutan de las recuperadas plazas Ramírez (Brown y Soler), Belgrano (Carbó y Ramírez), Alemania (Gobernador Antelo y Basavilbaso), Alvear y el Polideportivo y la plaza Puerto Argentino de barrio AATRA III y IV. También de las mejoras en las plazas 2 de Abril, Aníbal Sánchez, Madre Teresa de Calcuta, Friuli, Pagani, Reula, Barroetaveña, la ubicada en el barrio Pancho Ramírez y el Polideportivo Piérola del barrio Empleados de Comercio. También de la plazoleta Yrigoyen, De Los Intendentes, José Luis Cabezas y la plaza Eva Perón, recientemente inaugurada en San Agustín, entre otras.Continúan, a su vez, los trabajos en la plaza 1º de Mayo, Sáenz Peña, Italia, Elio C. Leyes y Papa Francisco en la Toma Vieja. Además, hace unas semanas comenzaron las obras en la plaza Mujeres Entrerrianas. Otro espacio significativo es la construcción del Parque Lineal Sur, ubicado en Avenida de las Américas y División de los Andes, y la plaza Alberdi, en licitación.Las obras incluyen infraestructura y servicios. También se mejora la accesibilidad, los juegos, lo arbustivo y la arquitectura, aportando a la estética y el patrimonio de cada lugar. Otro punto clave es que se brinda nueva iluminación (LED), lo cual suma seguridad.En su mayoría son proyectos que gracias al ordenamiento de las cuentas públicas se pueden llevar adelante con fondos municipales.A esto deben sumarse otras obras significativas en espacios públicos como la recuperación del Paseo Ituzaingó, playas como el balneario Municipal y el Complejo Thompson e incluso, el Borde Costero.El aislamiento social provocado por la cuarentena, la incertidumbre, el temor ante una situación inédita y desconocida, alteró la cotidianeidad no solo de los adultos, sino también de los niños y niñas. Según la Oficial de Educación de UNICEF, Francisca Morales (en unicef.org), para los más chicos, ocupar y disfrutar del espacio al aire libre significa “poder ejercitar otras habilidades que han estado enclaustradas este tiempo: trepar, correr, columpiarse, etc. (…) Así también, poder encontrarse con pares en el juego es un espacio único para las actividades que permiten el desarrollo de habilidades sociales y emocionales”.En ese sentido, otra acción de la Municipalidad es promover, de manera complementaria, instancias culturales, deportivas y recreativas en las plazas y espacios públicos de toda la ciudad “para que los chicos se vuelvan a vincular con su entorno y con sus pares. La pandemia los afectó, como a todos. Sabemos que hay muchos padres preocupados y eso nos lleva a duplicar los esfuerzos”, explicó Bahl.En definitiva, para los chicos y también para las familias, se trata de salir y disfrutar la ciudad y sus espacios públicos, recuperando el bienestar físico y emocional. Con el compromiso colectivo de cuidar y seguir construyendo una capital entrerriana orgullosa de sus plazas y parques. De su historia y su identidad.