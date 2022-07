Avanza la obra en Los Arenales y la Toma Nueva que beneficiará a 400 familias

Paraná La obra de plaza Sáenz Peña estaría finalizada en diciembre

Vecinos destacaron la obra

Detalles del PROMEBA IV

Las tareas dentro del Programa Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) contemplan calles, veredas, arbolado y espacios públicos, iluminación, residuos sólidos urbanos, cloacas, agua y desagües pluviales. “La Ciudad Capital se construye sin relegar a nadie”, señaló el intendente Adán Bahl al recorrer los trabajos junto a la viceintendenta, Andrea Zoff.Bahl destacó que en Paraná “todos los barrios son importantes. Sabemos que faltan obras en muchos lugares, vecinales que hace más de 40 años están reclamando un asfalto. Pero diariamente trabajamos para mejorar la vida de todos los vecinos de la ciudad”, sostuvo.Luego aseguró: "Vamos llegando con agua, alumbrado, asfalto, recolección a distintos puntos en donde otros hicieron promesas que nosotros estamos cumpliendo”.“Estoy convencido de que no debería ser un lujo que la ambulancia y el recolector pasen por tu calle. Ese es un derecho de todos los vecinos, aunque no todas las gestiones hayan pensado lo mismo y hoy tengamos a paranaenses viviendo sin los servicios básicos”, concluyó Bahl.Zoff, por su parte, expresó que es una obra “relevante porque es integral, una intervención que va a transformar el barrio, además de asfalto se realizarán cañerías y puesta en valor de espacios públicos, será un antes y un después”.El concejal Claro Núñez subrayó, por último, que los vecinos "están muy contentos y confían en el intendente Bahl. Acá vive mucha gente trabajadora que los días de lluvia se les hacía imposible salir”.Osvaldo Romero, presidente de Los Arenales, remarcó que la zona "cambiará totalmente, vendrán las ambulancias y colectivos, hace 50 años que no se hacía nada, estamos agradecidos a la gestión".José María Núñez, presidente de la vecinal Toma Nueva, resaltó que “la gente está muy contenta, la vida va a cambiar mucho, esperamos durante años esto, agradecemos a la gestión municipal”.César Varela, presidente de la Comisión Vecinal Puerto Sánchez, destacó que la obra “repercute mucho en el barrio porque cambia la transitabilidad y los servicios”.Ludmila, vecina de calle El Surubí, valoró: “Estamos contentos, se nota mucho el avance, fue un barrio olvidado, pero ahora habrá un cambio total, era una obra necesaria”.La obra contempla calles, veredas, arbolado y espacios públicos, iluminación, residuos sólidos urbanos, cloacas, agua y desagües pluviales.El proyecto “Mejoramiento del hábitat en los barrios Toma Nueva y Arenales” se desarrolla en el marco del Programa Mejoramiento de Barrios IV. Tiene un plazo de ejecución de 18 meses y es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno nacional.Acompañó la recorrida el responsable de la Unidad Ejecutora Municipal, Julio Arduino.