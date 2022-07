Usuarios de colectivos se manifestaron en rechazo al aumento del boleto

Vecinos de Paraná se manifestaron este jueves frente a la Municipalidad en rechazo al posible aumento del boleto que se tratará en unos días.Cabe recordar que los analistas de costos de la Municipalidad propusieron elevar la tarifa a 72 pesos.En este contexto, la presidenta de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, Alicia Glauser, informó a Elonce que “nos manifestamos en oposición al aumento del transporte, además observamos una falta de transparencia respecto a los subsidios que reciben”. Y resaltó: “Les llegan unos 100 millones de pesos, además de aportes por los boletos diferenciados para jubilados, héroes de Malvinas y muchos más”.En este sentido, apuntó que “los vecinos de los barrios somos los que más sufrimos y pedimos que haya conciencia ciudadana”.Por su parte, un vecino de calle Espejo, sostuvo que “muchas veces tengo que ir desde mi casa al centro caminando porque los colectivos no pasan, tardo más de una hora en realizar cinco kilómetros, y en todo ese trayecto no veo ningún colectivo que me pueda levantar”.Sobre el reclamo, el vecino indicó que “hay que discutir los subsidios que recibe la empresa para prestar el servicio, no hay colectivos en la calle y la demora es de una hora”.En tanto, una vecina, de barrio Los Berros, explicó que “en nuestra zona no pasan colectivos cerca, tenemos que caminar tres kilómetros hasta la parada de colectivo”.Además, reflexionó: “Está tan caro el pasaje que muchas veces tenemos que optar entre viajar en colectivo o comprar un kilo pan”.“Uno de los grandes problemas es la frecuencia y es algo que hay que tener en cuenta porque nos afecta sobre todo a los que vivimos alejados del centro, los paranaenses de los barrios no somos ciudadanos de segunda”, explicó un vecino del barrio Paraná V.