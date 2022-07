En un mes se lanzará una campaña de vacunación contra el sarampión

El director general de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo se refirió al sarampión y sostuvo que hasta el momento no se han notificado casos en Entre Ríos y tampoco sospechosos.



“Los casos que se han detectado en el país son relacionados a personas que han viajado al exterior o se trata de quienes no lo hicieron, pero han estado en contacto con viajeros con la enfermedad”, afirmó.



Asimismo, el funcionario remarcó que para prevenir el sarampión lo más importante es vacunar a los niños y niñas, aunque también pueden inocularse los adultos si tienen previsto viajar.



“Otro punto relevante es la consulta médica cuando la persona regresa al país o presenta síntomas. Si al paciente le salen manchas en la piel acompañadas de fiebre hay que consultar al efector de salud inmediatamente”, referenció.



El funcionario adelantó que dentro de un mes, aproximadamente, se lanzará la campaña contra el sarampión 2022 centrada en reforzar la inoculación en la población pediátrica. “Será una campaña de refuerzo de la triple viral que es una vacuna contra la patología”. Coronavirus En relación a los casos de covid 19, dijo que “hace 10 semanas consecutivas que hay un ascenso de casos. Hoy como ya no se notifican todos los casos positivos no podemos hacer un seguimiento de la totalidad pero sí lo hacemos en relación a las terapias y también se confirmaron tres fallecimientos”, cerró. (APF)