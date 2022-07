Puerto Sánchez mira al río y espera por Juanjo, a una semana de su desaparición

Se cumple una semana de la desaparición de Juan José Páez, el joven domiciliado en Barrio Puerto Sánchez de la capital entrerriana, el cual fue visto por última vez en la zona de la costa santafesina cuando estaba pescando. Desde el jueves pasado es intensamente buscado, pero no hay pistas. Lo único que se halló fue el remo de su canoa.Jésica Escobué, vecina de la zona, señaló aque con el paso del tiempo “es cada vez más difícil, más duro. Va pesando más la necesidad de tener respuestas. Queremos a Juanjo acá como sea., porque estás esperando que digan que encontraron algo. Los pescadores vuelven desolados cuando llegan con las manos nuevamente vacías”, describió.Ratificó que los rastrillajes de ayer en la costa santafesina “fueron negativos, no se encontró absolutamente nada.. Creemos que cuando una persona desaparece, lo primero que hacés es llamar al otro día a las personas que estaban con él y empezar automáticamente la búsqueda, por más que la primera hipótesis haya sido que se había ahogado. Eso recién se hizo ayer, recién los citaron en la víspera. Entonces se pierde tiempo”, cuestionó.. Los pescadores y embarcados que conocemos saben que existe la posibilidad de que un barco lo haya arrastrado”.Indicó que “una embarcación es paraguaya y ya está en la zona de Formosa. Necesitamos que no salga de Argentina, porque si no perdemos todos los rastros”.Además, reclamó que “necesitamos que el fiscal se ponga las pilas y no descarte ninguna hipótesis.”.Escobué manifestó que los primos de Juan José, las últimas personas con las que estuvo, se sintieron “maltratados” ayer por el fiscal. “Vinieron mal, como que eran acusados y son personas a las que estamos sosteniendo”, relató.. Al más especializado le puede pasar”, manifestó la vecina de Puerto Sánchez. Y remarcó que cuando sus familiares salen a pescar, siempre están en vilo para saber “si van a volver y vamos a tener un plato de comida sobre la mesa”.