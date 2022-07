Sigue grave el ciclista que fue atropellado en Paraná: su familia pide oraciones

Santiago Panozzo, un joven ciclista de 19 años se encuentra internado en terapia intensiva del hospital San Martín de la capital entrerriana y con asistencia respiratoria, luego de haber sido atropellado y abandonado por un automovilista que se dio a la fuga.Los padres del joven, dialogaron cony brindaron información sobre el estado de salud de su hijo. “El estado sigue siendo grave y crítico. Lo positivo es que todos sus órganos funcionan bien y los coágulos que tiene no se han inflamado ni desparramado. Dejamos todo en manos de Dios y que se recupere pronto”, expresó Paola, mamá de Santiago.A raíz del fuerte impacto, Santiago, “voló” varios metros y cayó de manera violenta a la cinta asfáltica. Tras el choque, el joven fue asistido, en primera instancia, por vecinos que pasaban por el lugar: “Estamos eternamente agradecidos por las personas que socorrieron a mi hijo. Cada vecino lo vivió como si fuera su propio hijo porque lo conocen desde siempre. Todos están ayudándonos y conteniéndonos”, contó.En tanto Andrés, el papá de joven, agregó que “hasta el momento no hemos tenido respuestas de la policía. En el momento del hecho, personal policial tomo nuestros datos, pero luego no supimos más nada. Mi mujer llamó varias veces, pero nos dicen que como el jefe no está, no nos pueden dar información”.Seguidamente, contó que “varios vecinos lograron sacar algunas letras de la patente y creo que con eso ya es suficiente para ir al registro del automotor y poder encontrar la camioneta. Los vecinos me comentaron que la Duster venía hace varias cuadras a gran velocidad. Al conductor no deseo nada malo, lo dejo en manos de Dios”.“En lo único que pensamos es en la salud de mi hijo. Todos los días lo vamos a ver y vivimos con el miedo constante de que suene el teléfono y nos den una mala noticia, porque las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Pedimos que recen por nuestro hijo, nada más”, expresó.“Tenemos muchas esperanzas de que se va a recuperar. Estamos esperando que vuelva, es lo único que queremos”, dijo la hermana de Santiago.Al finalizar, la mamá de Santiago pidió que “el hombre que ocasionó esto que se entregue, que explique qué pasó, todo es entendible, pero no puede habernos casi arrebatado la vida de mi hijo”.