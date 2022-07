Precios

Comenzó la venta online de entradas para el partido entre Patronato y Boca, que se jugará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella el 31 de julio. El encuentro se disputará a las 18.Tanto socios como no socios del club ya pueden comprar entradas populares (tribunas Grella, San Nicolás y Ayacucho) a través de la plataforma Boletería Vip.Link para comprar: https://www.boleteriavip.com.ar/event/description/522/patronato-vs-boca?fbclid=IwAR2GQu4-LwRxRgCfd_PsOQX-tOw7SHTs5TjWZbWv57lc1UBT3m5MtJD8Dzg General: Socios $2000; No Socios $3000Damas y Jubilados: Socios $1500; No Socios $2000Niños menores de 11 años ingresan gratis, acompañados por un adulto responsable.General: Socios $1200; No Socios $1800Damas y Jubilados: Socios $700; No Socios $900Niños menores de 11 años ingresan gratis, acompañados por un adulto responsable.General: Socios $3000; No Socios $4500General: Socios $4000; No Socios $6500General: Socios $6000; No Socios $10.000General: $5000