Como cada 20 de julio, “La peña de los 10 amigos” homenajeó a sus fundadores

El 17 de julio de 1960 era una noche tormentosa en la capital entrerriana y cuatro amigos estaban reunidos en el Club Catamarca Central celebrando el cumpleaños de uno de ellos. En ese entonces, no tenían el dinero suficiente para hacerle un regalo, entonces decidieron regalarle una peña.En un primer momento se llamó “la peña de los cuatro amigos”, con el correr de los días, se fueron incorporando más amigos y cambiaron el nombre a “Los 10 amigos”, contó auno de sus integrantes.Como todos los años, cada 20 de julio, sus integrantes visitan el Cementerio Municipal de Paraná y homenajean a los fundadores que ya no están: “es un día sumamente especial para nosotros y tratamos de venir siempre. En esta oportunidad faltaron algunos que están enfermos, pero nos acompañan en el sentimiento”, dijo.Los integrantes de La Peña de los 10 amigos, se reunían no solo para divertirse y pasar buenos momentos, sino que también realizaban acciones de beneficencia. “Siempre colaboramos con el banco de sangre, es un orgullo de la peña. Pero también trabajamos con el banco de leche maternizada”, contó.Otro de los integrantes, señaló que “siempre recordamos a quienes nos acompañaron en momentos de alegrías y tristezas. Hoy estamos para recordarlos, porque van con nosotros siempre y el pasado es imposible de dejarlo atrás. Los recordamos con amor y con amistad”.Un hombre contó que debido a la pandemia su grupo de amigos de desarmó porque el covid se cobró varias vidas. Sin embargo, su hermano lo invitó a La Peña de los 10 amigos y fue “algo invalorable. Estoy muy agradecido”.“Los amigos siempre están, con vida o sin vida. Venir acá a rendirles un homenaje es una parte importante de la amistad. Tuvimos un impasse durante la pandemia, pero de a poco estamos retomando nuestras reuniones”, finalizaron.