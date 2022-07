Acto a 28 años de AMIA: “Este atentado dejó víctimas vivientes”, dijo Soskin

Este miércoles se realizó en la plaza 1º de Mayo de Paraná, un acto por los 28 años del atentado a la sede de la AMIA, en el cual murieron 85 personas y que sigue impune.En diálogo con, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) Entre Ríos, Pablo Soskin, destacó y agradeció la presencia de Luis Czyewski, padre de Paola, una joven que integra la lista de víctimas fatales.Sobre Czyewski, expresó que “es una persona que nos llena de honor, por su valentía, uno trata de ponerse en la piel del otro y no encuentra la posibilidad y no sabría cómo respondería. Se levantaron de esos escombros y tuvieron que luchar, y tienen que gritar todavía después de 28 años para pedir justicia”.Sobre la impunidad de la causa y la lucha de los familiares de las víctimas, Soskin indicó que “se sigue reclamando algo que tendría que ser natural, que el país tendría que preocuparse en dárselo como único remedio para decir, en esto no te preocupes que lo tenés; todavía lo tenemos pidiendo y nos eleva a nosotros a tener que hacer cinco veces más que él, porque si él no descansa en la búsqueda de justicia, yo tampoco tengo derecho a descansar”.Finalmente, el titular de la DAIA Entre Ríos dijo que de este acto “más que la memoria y la justicia, me llevo el compromiso de que la memoria de Paola va a seguir a través de las generaciones”.