Supermercado VEA: “Esperamos que readecuación no sea reducción de personal”

Tras conocerse que la firmainformó que el supermercado Vea no cerrará, pero realizarán “una adecuación integral en la tienda”, el secretario General del Sindicatos de Empleados de Comercio, Daniel Ruberto, detalló a Elonce que “se aguardan mayores novedades”.Ruberto dejó en claro que “en la reunión de conciliación obligatoria la empresa había manifestado que tenía problemas con costos y renovación de alquiler, por eso iba a cerrar” y sostuvo que desde el sindicato plantearon una serie de alternativas para evitar el cierre.En este sentido, sumó que la medida de conciliación obligatoria rige hasta el 5 de agosto, y aseguró que “si el comunicado difundido por la empresa habla de “readecuación, no sabemos bien de qué se trataría, pero nos vamos a ir enterando con el tiempo”.“Readecuación tiene que ver con el personal, donde la única idea que tienen es achicar despidiendo gente”, puntualizó al agregar que muchos comercios en ocasiones similares optan por relanzar sus productos, y “aumentar la venta para que la carga de personal no se sienta”.En sintonía con esto, el secretario general mencionó que “dicen que habrían solucionado el problema del alquiler del local”. Y agregó: “Otra opción que se estudió algún momento fue instalar otro comercio, en el mismo lugar pero que funcione como una unidad independiente”.Al finalizar, dijo que los trabajadores están preocupados y preguntan mucho, seguimos rechazando el cierre, y a priori no se rechaza la readecuación, queremos saber más sobre el tema”.