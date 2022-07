Denuncian a sus vecinos por agresión tras la disputa por un terreno

Una familia de Paraná denuncia a sus vecinos por agresión tras una disputa de un terreno ubicado en Roque Sáenz Peña y Lamadrid, de Paraná.“Mi suegra tiene la posesión del terreno hace más de 15 años. Este año, cuando quisimos comenzar a construir, unos vecinos se acercaron y nos dijeron que ellos tenían la posesión del lugar desde este año. Cuando nosotros presentamos todos los papeles, quedó sin efecto su posición y empezaron con las agresiones”, denunció aLaura Riviere.Según comentó, los ataques comenzaron “primero con destruir cosas en el terreno, luego comenzaron los empujones hacia mi marido y mi suegro, pero después todo se tornó más violento, le quisieron pegar y a mí me quebraron el tabique y me cortaron la boca”.La joven indicó que son ellos quienes pagan los impuestos del terreno “y los tenemos al día. Hace 15 años nos hacemos cargo, en un momento estaba atrasados, pero nos regularizamos”.La Justicia emitió una orden restrictiva para que el agresor no pueda acercarse a la familia ni realizar actos molestos, pero ella quiere que se extienda el plazo. “La medida no alcanza, la mujer nos sigue agrediendo y ahora él comenzó a amenazarnos. En una semana se vence la orden y todavía no pude hablar con el fiscal por la feria judicial”.