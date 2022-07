Trabajo de pescadores en búsqueda de Juanjo: “No vamos a parar hasta hallarlo”

Continúan buscando a Juan José Páez, más conocido como “Juanjo”. El mismo estaba pescando en la costa de Santa Fe, cerca del túnel subfluvial y desde las 19 de pasado jueves, sus familiares no tienen noticias sobre su paradero.“Arrancamos el día viernes y recorrimos hasta cerca de Alvear. El sábado, por el ventarrón que hubo no pudimos seguir mucho y volvimos hacer noche en el mismo lugar. Ayer domingo, arrancamos hacia Diamante. Fuimos río abajo, pero no tuvimos noticias”, expresó a Elonce, Juan, uno de los tíos del joven.Según comentó, los moradores de los lugares donde recorrieron “se comprometieron a avisarnos si ven algo. Pero nosotros mañana ya vamos a volver a salir, no vamos a parar hasta que aparezca”.Por su parte, Marcelo otro tío del joven, dijo que “creemos que esto va para largo y no vamos a cortar la búsqueda, hasta que no aparezca no vamos a descansar. Tenemos el apoyo de personal policial, Prefectura y de pescadores compañeros”.“Juanjo era un pibe muy querido, sano y bueno, que, por cuidar a su padre enfermo, salió él a pescar para ayudar a la familia. Estábamos con él, vinimos a buscar ropa seca y cuando volvimos no lo encontramos más. Se entusiasmó con que había sacado varios kilos de pescados y quiso seguir”, relató.Otro pescador, remarcó: “lo vamos a seguir buscando y hasta que no lo encontremos no vamos a volver. Dejamos todo para poder buscarlo”.Lamentablemente, a más de cuatro días de su desaparición no hay rastros del joven.