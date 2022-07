La mamá de Juanjo y sus hermanas recorrieron zona donde pescaba: piden oraciones

Continúan buscando a Juan José Páez. Este lunes, la mamá del joven, sus tres hermanas y varios vecinos, recorrieron la zona donde pescaba Juanjo y arrojaron un pan bendecido. Se cumplen cuatro días sin tener novedades del joven desaparecido.y contó que durante la tarde “nos acercamos a los espineles donde mi hermano pescaba y arrojamos un pan bendecido, que dicen que donde se hunde, es donde está la persona desaparecida. El pan, recorrió varios metros y no se hundió, pero no nos pudimos seguir el recorrido porque estábamos en el canal y justo pasaba un buque”, contó a Elonce.Familiares del joven, recorrían desde el sábado a la mañana diferentes lugares del río para poder dar con Juanjo. “Regresaron hoy, estamos todos muy angustiados y los pescadores se sienten mal por no traernos novedades”, Según contó, recorriendo Alvear, Diamante, río abajo “pero no encontraron nada”.La joven agradeció el acompañamiento de los vecinos: “seguimos haciendo rastrillajes a pie y buscando a mi hermano. Estamos muy agradecido y sentimos todo el cariño que nos brindan”.Familiares del joven desaparecido, continúan realizando una colecta de ropa de abrigo para los pescadores. “Seguimos comprando combustible y aceite para las canoas, todo es bienvenidos”, finalizó.