Gran expectativa: el Nacional de SUP se hará por sexta vez en Paraná

El evento se desarrollará en el balneario municipal, en agosto.



La capital entrerriana reunirá a los mejores riders del país para el campeonato argentino de SUP., indicó aque esta es “la sexta vez que se hace el Argentino en Paraná. En otras ocasiones hemos hecho Villa Urquiza-Paraná, vuelta a las islas. Ahora haremos un circuito frente a la ciudad, de larga distancia. Es clasificatoria para el mundial de Puerto Rico que se hace del 28 de octubre al 6 de noviembre de este año”.En esta zona, “”, manifestó.Por otra parte habrá actividades que no son puntuables, pero que permiten a los que se están iniciando, disfrutar aún más. En este caso será para. También se prevén sorteos, cursos, juegos y otros atractivos para vivir un fin de semana a puro SUP, en el fin de semana largo de agosto.Para esta oportunidad habrá, pero se suman algunos del exterior del país, como de Brasil., tanto de manera recreativa como competitiva”, comentó Giusti.Contó asimismo que en su caso, el de Puerto Rico será “mi cuarto mundial”, aseveró, mostrando su gran alegría.