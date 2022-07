Tragedia en Ruta 12: paranaense recordó que frenó a “10 centímetros” del puente

El pasado 8 de julio, se cumplió el quinto aniversario del derrumbe del puente sobre el arroyo Guazú, entre las ciudades correntinas de Goya y Esquina., por la caída del puente en la Ruta Nacional Nº12, pero también, salvaron la vida de otro hombre que iba en su auto por el mismo trazado vial.. “Estoy vivo”, resume Julio. Sin embargo, en ese puente derrumbado, cuatro días después, sobrevino la tragedia.

La tragedia

El recuerdo de Julio

A 10 centímetros del precipicio

“Puedo contar la historia”

El primero en llegar

En estado de shock

El nuevo puente

“¿Por qué estoy vivo?”

Diferente fue la suerte de una pareja oriunda de Misiones, que pasó cuatro días después por ese lugar y nadie se preocupó en señalizar la zona, para evitar que cayeran al arroyo.El 12 de julio en horas de la madrugada, el conductor de una camioneta Eco Sport en la que iba acompañado por su pareja, no se percató del puente desplomado y cayó a las correntosas aguas del Guazú.Tras la caída, Elena Eva Dzikoski, pudo nadar hasta unos árboles, se aferró a ellos y aguardó la ayuda de personal de Prefectura Naval. Sin embargo, su pareja y conductor del vehículo, Rogelio Schweig, no alcanzó tierra firme y desapareció en las aguas.El comerciante contó que, junto a su nieto y esposa, se dirigían hacia Misiones para visitar a su hija. Salieron de Paraná a las 7 con una llovizna persistente. En el trayecto, cerca de las 10, pararon en Esquina.. "Me preguntaron adónde iba y me pidieron precaución porque había mucha agua en la ruta", cuenta.Siguieron viaje, el nieto se durmió un rato. Estaban a unos 35 kilómetros del puente trágico cuando paró de llover.“A unos 40 metros del puente, vi algo que me pareció raro en la ruta y le dije a mi nieto: ¡qué cosa rara hay en el puente!”, recordó y agregó que“Mi nieto quedó sobre el torpedo de la camioneta y me gritó qué hacía. Entonces, le dije que mirara que no estaba el puente. Ahí comenzó a gritar y yo buscaba”, relató el comerciante.Eran alrededor de las 10.20. La frenada de la Ford Ranger quedó impresa en el asfalto a 10 centímetros del precipicio. “Cuando voy manejando, voy atento yal hablar sobre el segundo de atención que le permitió no caer al arroyo.“Salí marcha atrás y me atravesé en la ruta. Como venía un auto, yo tocaba bocina y sacaba la mano para que frene. El conductor, un muchacho de Esquina que venía en un Gol, frenó por esquivarme”, relató Julio.En la foto del puente caído que circuló en los medios, se ven dos vehículos rojos: la Ranger de Don Beto, el almacenero de Paraná, y el Gol en el que viajaba un hombre de Esquina.El paranaense Julio Alberto Domingorena, junto a su esposa y su nieto, fueron los primeros en ver el puente derrumbado en el arroyo Guazú y“Después de eso, volví hasta el borde y parecía que el agua hervía.y me volvió a preguntar:”, recordó Julio y explicó la sorpresa del efectivo policial con su respuesta., le contesté la policía y me miró y me dijo:Tras el afortunado hecho, Domingorena sintió que un nudo le comprimía el pecho.y me desahogué”, sostuvo Julio y agregó que tras un par de horas, le avisó a su hija que iba a seguir viaje hacia Misiones, pero que se iban a demorar, porque “se había caído un puente”.Pasado el mediodía, volvieron hasta La Paz, agarraron por Feliciano, salieron a San Jaime de la Frontera y después tomaron la ruta a Misiones, por Paso de los Libres. El reencuentro con la hija disipó un poco la angustia y volvieron sin miedo. "Lo que vivimos no es algo de todos los días. Es como ganar dos veces el Quini", señaló.Julio volvió a pasar algunas veces por el lugar y lo recuerda con una anécdota. “Cuando iba a pescar a Goya en la Fiesta Nacional del Surubí, lo mirábamos desde abajo al pasar por el puente Bailey y mi hijo bromeaba: `mirá, de allá arriba casi se mata mi padre´”, señala Julio.La Dirección de Vialidad Nacional informó que las obras del nuevo puente sobre el arroyo Guazú, en la ciudad correntina de Goya, se encuentran en su etapa final de la Ruta Nacional Nº12. La habilitación del viaducto, que se desplomó en junio 2017, tras una crecida del caudal y que se cobró la vida de un hombre misionero, se habilitarán en la primavera, adelantaron medios correntinos.Consultado sobre si pasaría por el puente nuevo,y resaltó que “si va a estar nuevo voy a pasar”, sostuvo.La rutina y el tiempo, ayudaron a olvidar de a ratos el mal momento. “Después de eso que pasó, hubo un tiempo que me preguntaba ¿por qué estoy vivo si yo no tendría que estar vivo? Y la respuesta es que hay un Dios. Quizás hago falta acá o no me quieren allá arriba”, afirma Julio para desatar una risa y tomar con humor el desenlace de aquel episodio. Elonce.com