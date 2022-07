“Estamos esperando que el río nos devuelva a Juanjo de alguna manera”

“Estamos esperando encontrar a Juanjo, que el río nos lo devuelva de alguna manera. Ya van cuatro días sin tener nada, no se ha encontrado nada más que el remo que se halló el viernes en la parte de Bajada del lado de Santa Fe; después no hemos encontrado en los rastrillajes, nada de nada”, expresó en diálogo con, Jésica Escouboue, integrante de la Comisión Vecinal de Puerto Sánchez.Tras ello, recordó que desde un primer momento en que se conoció la desparición del joven, “los pescadores salieron a las islas, a recorrer la zona y siguen buscando y recorriendo. Hay más de 30 canoas que están recorriendo, además del trabajo de Prefectura y la policía. No sabemos qué es lo que pasó con Juanjo”.La referente del barrio indicó además que están esperando la autorización de la justicia santafesina para que permita la labor de los buzos tácticos y los perros. “Se necesitan agotar todas las alternativas para poder hallarlo”, remarcó. El Dr. Marcelo Boykens es el abogado de la familia Páez. “Están esperanzados en encontrarlo a Juanjo y de alguna manera lo vamos a encontrar, no vamos a parar, vamos a seguir hasta que volvamos a traerlo”.Finalmente, la mujer mencionó que, para la familia y los amigos, “los días se están haciendo muy difíciles”. Cuando los pescadores llegan a la noche con las manos vacías, nuevamente la angustia y la desolación los invade. “Hay momentos donde remontamos, caemos y nos damos ánimo. La gente ha cooperado muchísimo, se sigue necesitando ropa de abrigo para los pescadores (zapatillas, medias, pantalones, pulóveres), la parte de combustible y alimentos está cubierta. No nos vamos a mover hasta que Juanjo vuelva”, aseveró.