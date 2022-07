Feria de Invierno: uno de los paseos más elegidos por paranaenses y turistas

Turistas de feria

Durante las vacaciones de invierno, la capital entrerriana cuenta con una importante feria de emprendedores, artesanías, gastronomía y música en el Parque Urquiza. La iniciativa seguirá una semana más, hasta el 31 de julio, para recibir a los turistas que han comenzado con el receso de invierno durante esta semana.El director de Inversión, Pablo Lescano, destacó que hubo días con mucha concurrencia pese a las condiciones climáticas. "En la primera semana hubo buen movimiento, pero esperamos que se incremente con el inicio de las vacaciones en Buenos Aires y otras provincias. Actualmente, se nota la presencia de turistas, lo que permite que las producciones locales comiencen a recorrer el país”, señaló.En la zona de Plaza de las Colectividades y en el Monumento a Urquiza se pueden encontrar una gran variedad de artículos para el hogar, el campo y el jardín, elementos de decoración, ropa, accesorios, talabartería, etc.Fernando, de Natural-vida (arte y decoración en macetas de cemento y otros artículos) valoró la iniciativa del Municipio y resaltó el apoyo a los emprendedores locales. “Agradezco la oportunidad que nos da el Municipio para exponer y mostrar nuestro arte. Nos sirven muchísimo estos espacios para ofrecer nuestros productos por la cantidad de gente que se convoca”.Por su parte, Martín de ArteSano (tallado artesanal en mates, cuadros, portallaves y distintos elementos) expresó: “Es interesante que se hayan podido diagramar las ferias en diferentes lugares, con un nuevo espacio, para que los emprendedores puedan mostrar su arte”.“Siempre es linda e interesante la feria de invierno convocando a mucha gente. Me parece excelente la idea del Municipio y considero que debe haber más ferias durante los fines de semana en distintos puntos", sostuvo Alejandra, del puesto Rico, Orgánico y Casero.En la primera semana, pasaron miles de paranaenses y turistas por los más de 300 puestos. Y se espera una mayor concurrencia para esta última semana de Feria.Ana, de barrio Jardines del Sur, valoró la cantidad de gente que convocan las ferias en la ciudad. “Me parece fantástico para Paraná para que la gente tenga alguna actividad para visitar y recorrer los lugares preciosos de la ciudad”.Edgardo, de Corona Sur, señaló que “genera mucha expectativa para la gente y la verdad es muy lindo todo esto que se ha armado. Paraná tiene mucho para disfrutar”.“Es muy lindo para la ciudad, para los emprendedores, para los productores y ayuda mucho para el desarrollo de la gente que se dedica a esto. Además, es un atractivo turístico muy importante e interesante para los paranaenses y visitantes”, destacó Graciela, vecina de zona centro.Personas de distintos puntos del país pasan sus días en la ciudad y recorren los puestos en la zona alta y baja de la Costanera. Jorge, de Rosario, destacó la propuesta y la organización para las vacaciones. “Me parece muy linda la feria en la ciudad, es la primera vez que vengo a Paraná. Me encanta la ciudad y la provincia, la gente es maravillosa. Me gusta la Costanera, sus calles, la naturaleza, es un lugar para volver”.Yanina, vecina de la capital santafesina, sostuvo: “Me parece muy buena la propuesta, nos dijeron unos amigos que visitemos la feria y nos re gustó. La idea integral de artesanos, gastronomía y música está muy linda. Siempre da para volver, nosotros somos visitantes asiduos”.Daniel, de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, señaló que “es un paseo muy lindo para disfrutar en familia, es imponente encontrarnos con estas carpas. No es la primera vez que vengo, pero después de varios años volvimos y vimos la ciudad muy bien, viendo que avanza”.