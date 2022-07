La Asamblea Ciudadana Vecinalista rechaza un posible aumento del boleto

Política Se presentaron tres propuestas para aumentar el boleto de colectivos en Paraná

En el último encuentro del Órgano de Control del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU) se presentaron tres propuestas de suba del boleto, que se discutirán en la sesión del Concejo Deliberante el próximo 27 de este mes.Alicia Glauser, representante de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, afirmó que “rechazamos cualquier aumento” y que “se seguirá insistiendo para que mejore el servicio”.Al respecto, cuestionó que “todo aumento perjudica a la ciudadanía con menores ingresos, que no tiene otra forma de viajar. El transporte público debería ser lo más económico”.“Tampoco hay posibilidad de cambio de empresa o que haya más competencia”, dijo y cuestionó que “la Municipalidad no resuelve el cese de la concesión con esta empresa que no cumplió en nada”.Glauser también cuestionó la falta de transparencia de la empresa, que pidió una tarifa plana superior a los 90 pesos. En este marco, apuntó: “La empresa nunca dio a conocer a la ciudadanía cómo usan los subsidios que pagamos todos”. “Ellos pagan sus cuentas con los subsidios, viven de ellos, cuando debería ser la Municipalidad la que los administre”, agregó.“Dicen que circulan 103 colectivos en la calle, pero creemos que no es así”, indicó y exigió “aclaraciones y balances de parte de la empresa. Necesitamos saber cuánto se gasta en choferes, en combustible y en unidades. Sin esta transparencia, la ciudadanía desconfía de todo”, enfatizó.“Esperamos que algún gobierno se apiade y tenga conciencia humana para arreglar esta situación”, concluyó. (APF)