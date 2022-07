Niño que fue mordido por un perro necesitará "al menos diez cirugías más"

ue el pequeño tiene el 50 por ciento de su rostro comprometido, “también perdió la audición de un oído, ya que el animal prácticamente le arrancó un tímpano

Joaquín, de cinco años, quedó severamente lastimado luego de haber sido atacado por un perro, que lo mordió en el rostro y le arrancó parte del pómulo.El ataque ocurrió el lunes 11 de julio en una casa del barrio San Agustín, de la capital entrerriana. Joaquín iba caminando junto a su mamá por calle Acebal cuando un perro se escapó y lo atacó ferozmente.”, aseguró el padre al agregar que el pequeño tiene afectada su visión, la mandíbula y parte del labio.Sobre la salud del niño, Cuello explicó que este sábado Joaquín debió nuevamente ser intervenido quirúrgicamente y “el miércoles evalúan si le puedenl”, mencionó.“A pesar de todo lo ocurrido, Joaquín trata de estar bien, pero es muy difícil, hay días que tiene fiebre, dolor de estómago y vómitos”, explicó Cuello al agregar que “la mayor parte del día esta consciente, pero dolorido”.

Vamos a pasar meses en el hospital

Más de diez operaciones

La salud de Joaquín

Cuello relató que “los médicos no fueron totalmente certeros con las secuelas que le quedarán a nuestro niño pero la vida para él ya no será la misma y eso nos parte el corazón”.De acuerdo al parte médico, el pequeño necesitará al menos diez operaciones para poder reconstruir su rostro. “Si se requiere de mucha tecnología lo más probable es que sea trasladado a Buenos Aires para que le realicen cirugías de alta complejidad”, detalló el papá al acotar que “no sabemos cómo afrontar todos estos gastos.Los padres de Joaquín tienen un puesto en la feria de las Pulgas de Paraná y estos días no lo han podido abrir debido a que están todo el día en el hospital. “Nos ganamos la vida trabajando, pero ahora se nos complica todo porque estamos en el hospital y con nuestros otros dos hijos”, mencionó Cuello.En este sentido, el padre pidió ayuda a la comunidad para poder cubrir los gastos que surgen a diario debido a la internación de su hijito. “Si bien las operaciones en el hospital son gratis, van surgiendo un montón de gastos que no podemos afrontar”, explicó.Los interesados en colaborar con el pequeño Joaquín y su familia pueden realizar una transferencia a una cuenta de Mercado Pago cuyo alias es, o Comunicarse con la familia alSu padre contó que el niño no puede comer cosas sólidas y en este momento toma yogurth, leche, gelatina y “cada tanto algún flan”.“Está mejorando bastante, pero falta muchísimo todavía”, explicó el papá.Además, contó que a Joaquín los días en el hospital de niños se le hacen muy largos, ya que extraña a sus hermanos y a sus compañeros del jardín de la Escuela Hogar “Eva Perón”.

Papi, ¿Cuándo voy a volver al jardín ?

“Esa es la pregunta que hace todos los días, estaba un poco preocupado por las clases y por suerte su señorita fue a visitarlo, un gesto que lo alegró un montón”, cerró su padre.