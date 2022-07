Búsqueda de Juanjo: "Salió a pescar tres días nada más", dijo su papá

Policiales Suman helicóptero a la búsqueda de joven que desapareció cuando pescaba

Policiales Buscan a joven paranaense que desapareció cuando pescaba

Buscan a Juan José Páez, más conocido como “Juanjo”, un joven de 18 años, domiciliado en barrio Puerto Sánchez de la capital entrerriana. El mismo estaba pescando en la costa de Santa Fe, cerca del túnel subfluvial y desde las 19 de este jueves, sus familiares no tienen noticias sobre su paradero.alrededor de las 15, concluyó sin resultados favorables, la búsqueda aérea con el helicóptero. Aclararon que, de todos modos, la aeronave quedará a disposición para reiniciar la búsqueda cuando la familia lo solicite.Luis, su padre, estuvo en el helicóptero y narró acómo fue la búsqueda. “Salimos desde la Escuela de Policía hacia La Juanita. Dimos vuelta toda la isla. Estuvimos por el río Colastiné, fuimos por todo Santa Fe. No hallamos nada. Descartamos ese lugar porque el agua corre en contra”. Este sábado “vamos a salir de vuelta para hacer ese mismo recorrido, pero por el río”.Agradeció la colaboración de “los vecinos, Prefectura, la Policía, a todos por cómo se están comportando”.Los amigos de Juanjo habían contado a nuestro medio que el joven no sabe nadar y tampoco tenía experiencia en navegación por el río.“Agradezco a la gente, sabía que mis amigos me iban a ayudar y no me iban a dejar a pata. Nosotros tenemos un rancho a la salida de Santa Fe, la zona es linda, no es peligrosa, la gente pide permiso para entrar”, comentó.Confirmó que “Juanjo” no llevó el celular cuando salió al río. “Algunos dejamos el celular en la ranchada cuando salimos, él justo lo dejó también”, agregó.