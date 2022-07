Sigue la búsqueda de “Juanjo”: El rastrillaje aéreo arrojó resultados negativos

Policiales Buscan a joven paranaense que desapareció cuando pescaba

Juan José Páez, conocido como “Juanjo”, está siendo intensamente buscado por la policía y personal de Prefectura, luego de que su madre radicara una denuncia por su desaparición.El joven había ido a pescar, por primera vez, junto a unos amigos a la costa santafesina, cerca del túnel subfluvial. En la tarde del jueves, cerca de las 17, sus compañeros regresaron a tierra firme para buscar provisiones con la intención de pasar la noche en la isla y cuando regresaron el joven de 20 años ya no estaba.que alrededor de las 15 de este jueves, concluyó sin resultados favorables, la búsqueda aérea con el helicóptero de la Policía. Y aclararon que, de todos modos, la aeronave, quedará a disposición para reiniciar la búsqueda cuando la familia lo solicite.En el rastrillaje con el helicóptero, que se extendió hasta el paraje “La Jaula” (departamento Diamante), no hallaron rastros de Juanjo ni de la embarcación en la que había salido.En declaraciones a, el Comisario Jorge Pérez, Jefe de la Comisaría Octava, explicó que “se sobrevoló toda la zona desde el kilómetro 603 de la costa santafesina hasta el paraje La Jaula, una extensión bastante grande, pero hasta el momento arrojó resultados negativos”.“Hay personal de Prefectura que sigue realizando las labores, están en el agua buscando y rodeando las islas y lo van a seguir haciendo. Hay operativos diagramados para el horario nocturno. Todos los recursos de la policía están a disposición de la familia a fin de lograr resultados”, remarcó.En este sentido, el Comisario dio cuenta que “llama la atención que no se está localizando ni se vio durante el rastrillaje aéreo la embarcación en la que el joven se manejaba” y recordó que la última comunicación que Páez tuvo con su familia fue por WhatsApp cerca de las 19 del jueves. “A las 17 vinieron los dos compañeros que estaban con él en la isla a buscar provisiones para pasar la noche y él quedó allá”.Finalmente, y al hacer referencia a las tareas de búsqueda que se realizaron por aire, Pérez señaló que “desde el helicóptero hay una visualización muy cercana, se ve con suma claridad todo el amplio margen del río y las islas, pero lamentablemente no se pudo localizar al chico ni la embarcación o algún indicio”.La búsqueda del joven pescador, continuará con personal y lanchas de Prefectura Naval Argentina de Paraná, Diamante y Santa Fe. Mientras que los vecinos de Puerto Sánchez, familiares y amigos del joven, esperan poder seguir con la búsqueda, pero con lanchas de mayor porte, debido a las condiciones del río y pidieron la colaboración de quienes tengan embarcaciones y se quieran sumar a los rastrillajes.