Búsqueda de Juanjo: amigos del pescador tienen una hipótesis sobre lo que pasó

Buscan Juan José Páez, más conocido como “Juanjo”, un joven de 20 años, domiciliado en barrio Puerto Sánchez de la capital entrerriana. El mismo estaba pescando en la costa de Santa Fe, cerca, señalaron a este medio y aclararon que de todos modos, la aeronave, quedará a disposición para reiniciar la búsqueda cuando la familia lo solicite.En el rastrillaje con el helicóptero, que se extendió hasta el paraje “La Jaula” (departamento Diamante),, este jueves por la tarde, a recorrer el espinel en el río Paraná, cerca de la costa santafesina.Por otra parte, los vecinos de Puerto Sánchez, familiares y amigos del joven, esperan poder seguir con la búsqueda, pero con lanchas de mayor porte, debido a las condiciones del río.En tanto, un joven amigo de Páez, a quien conoce desde niño porque ambos crecieron en Puerto Sánchez, señaló esta tarde queSegún contó el vecino del pescador, este jueves por la tarde, “fue a recorrer el espinel en una zona donde pasan barcos grandes y si le llegaron a pasar cerca, yque hacen son muy grandes”, estimó el preocupado vecino.En referencia a la explicación y la hipótesis que manejan sus amigos y vecinos, señalan que la escasa experiencia del joven en el río,y aclaró que de todas maneras, “es algo que no se puede saber, más allá de las personas que”, remarcó.“Esperemos que no se haya dado vuelta y que está a la deriva, pero con tantas horas que pasaron, lo vemos poco probable”, afirmó el joven oriundo de Puerto Sánchez y sostuvo que “el tema es quey no se vio nada desde el helicóptero tampoco”, afirmó.“Juanjo no sabía nadar y esperemos que la canoa no se haya hundido, pero es una de las grandes posibilidades”, señaló su amigo a, pero en esa circunstancia, es difícil”, sostuvo con gran desazón.“Mientras más rápido se recorra la zona, más probabilidades hay de encontrarlo con vida”, se esperanzó el amigo del joven pescador. Elonce.com