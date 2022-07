“No se debe discutir sólo un aumento sino propuestas que mejoren el servicio”

Política Se presentaron tres propuestas para aumentar el boleto de colectivos en Paraná

El pasado martes se realizó una nueva reunión del Órgano de Control del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU) en la cual se presentaron tres propuestas de suba del boleto. El Ejecutivo Municipal presentó un estudio de costos que le daría una tarifa plana de 72 pesos; el bloque Paraná Futura propuso un boleto de 78,34 pesos, y Juntos por el Cambio de 71,90. Mientras que los empresarios solicitan una tarifa plana superior a los 90 pesos., la concejal Anabel Beccaría, de Paraná Futura, dijo que tras las presentación de las propuestas, “estamos a la espera que el Ejecutivo eleve al Concejo Deliberante una nota, pero siempre hemos dicho que no vamos a acompañar un aumento del boleto en tanto y en cuanto el Ejecutivo no demuestre la voluntad política de querer mejorar el sistema, por eso insistimos que presenten propuestas concretas”.En este sentido, remarcó que junto con el análisis de costos, “presentamos cuatro propuestas concretas que buscan mejorar la prestación del servicio. Entre ellas, establecer un sistema de estacionamiento medido cuya recaudación pueda subsidiar los costos del transporte de pasajeros”. Y agregó: “Desde hace dos años y medio venimos diciendo que el servicio es deficitario en la ciudad de Paraná y que se necesitan cambios troncales para poder prestar el servicio. No se debe discutir sólo un aumento del boleto sino propuestas que hagan a la mejora de la prestación del servicio”.Finalmente, Beccaría lamentó que esas propuestas no se hayan debatido en el SITU. “Siempre se habla que el Ejecutivo está trabajando en un plan de movilidad, pero en dos años y medio no hemos visto proyectos concretos”, puntualizó.