Se desarrolla en el Salón de la Escuela Don Bosco de Paraná se desarrolla un torneo regional de patín artístico.“Es muy importante porque es un clasificatorio para el torneo nacional”, dijo la técnica Brenda Bianchi a Elonce, al explicar que en el torneo compiten 800 patinadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.Una joven de 15 años oriunda de Córdoba, valoró que “hace unos siete años que patino, es una pasión y si no lo practico siento que me falta algo”.“Patinar me traslada a mi mundo, y me gusta mucho compartir con otras chicas”, dijo una patinadora paranaense.