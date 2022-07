Bere Gali persigue sus sueños y triunfa en México: sus nuevos desafíos

La cantante paranaense y conductora de Elonce, Berenice Galizzi (Bere Gali), se encuentra viviendo en Guadalajara México donde transita un excelente presente laboral, cantando en hoteles de lujos y con muchas propuestas televisivas.Totalmente renovada, la paranaense en diálogo con, contó que, tras vivir unos meses en Dublín Irlanda, decidió migrar hacía México. “Es hermoso, actualmente canto en un hotel de lujo y es algo muy lindo porque hay personas de todo el mundo y conoces muchas culturas”.Además, la joven contó que “cuando arribé a México, decidí hacer todo lo que no había podido la vez anterior y en el aeropuerto me anoté en un reality”.Sobre su presente laboral, la paranaense destacó que “quedé seleccionada para un reality que es muy conocido en Latinoamérica y comienza el año que viene”.Además, señaló: “Me convocaron para una propuesta televisiva para el 2023, son dos proyectos muy buenos y tengo que optar porque son dos cadenas opuestas”.Se recordará que la cantante ya había vivido siete años en México, donde desarrolló una importante carrera musical, regresó a la Argentina por la pandemia y se desempeñó como conductora en Elonce. Además, como se recordará, Bere Gali grabó, junto a Marquino, la canción “Dame tu mano”, que fue el tema de la jornada solidaria Once por todos 2022.

Luego la joven emigró hacía Dublín para estar con su hermano y seguir con su carrera musical. Hace unos meses fue noticia al asombrar a los habitantes de la isla, al cantar un éxito de Gilda en las calles de esa ciudad.Unos argentinos que estaban en el lugar, le pidieron que cante una cumbia. Ella no lo dudó y eligió un tema que hizo bailar a todos: “Fuiste”, de Gilda. Lo cantó en español, mientras arengaba al público en inglés. Durante la performance de la entrerriana, grabaron un video del momento y fue furor en la red social TikTok con millones de reproducciones.Si bien muchos no entendían el idioma, paraban a mirar, y a bailar. Los argentinos, por supuesto, acompañaban la canción al ritmo del tradicional pasito cumbiero. En pocos días, el video cosechó casi 5 millones de reproducciones.