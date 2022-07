Reubicaron las cámaras de seguridad del 911 sobre avenida Ramírez: el motivo

En los últimos días, llamó la atención a los vecinos los trabajos que se realizan sobre las columnas de semáforos ubicados a lo largo de avenida Ramírez, en Paraná; los operarios procedieron a bajar las cámaras de seguridad y video-vigilancia a una altura más cercana a la calle, registró"Las cámaras ubicadas sobre avenida Ramírez y su intersección con calle Alte. Brown pertenecen al 911 desde que se implementó el sistema y lo que se está haciendo son tareas de, se limpian, a los fines de que tengan", comunicó ael jefe de la División 911, Esteban Allegrini. Y aclaró queEn relación al funcionamiento de las cámaras de video-vigilancia, el comisario explicó que "es para tareas netamente, se observan a personas y vehículos que circulan; las funcionarias monitorean de forma permanente las 24 horas y, si llegaran a ver alguna situación que les llame la atención, comisionan un móvil policial para que la persona o el vehículo sea identificado".porque es un lugar por el que pasa mucha gente", indicó Allegrini al confirmar queDe hecho, anticipó que "se ultiman detalles para la implementación de unSegún trascendió, no se descarta que a partir de este nuevo sistema y, convenio de por medio, puedan utilizarse esos registros fílmicos para establecer, aunque el funcionario policial no se refirió a esta cuestión.En la oportunidad, el comisario explicó que 911 "trabaja de forma permanente con la Justicia y las demás direcciones policiales desde donde se piden registros fílmicos como medio de prueba para incorporar a las causas que se inician por diversos delitos". Al respecto aclaró que"El ciudadano viene al 911 para pedir información, pero no se la podemos brindar porque eso es netamente del ámbito judicial", remarcó Allegrini.