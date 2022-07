Colegio de Psicólogos recibe “cada vez más denuncias” por falsos profesionales

El pasado miércoles, la policía realizó un allanamiento en calle Moreno, de Paraná, donde funcionaba el consultorio de un “falso psicólogo”, que ejercía la profesión y no tiene título ni matrícula.Tras el hecho, el presidente del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, Nicolás Kletzky (M.P 2265), dijo que “es una cuestión bastante cotidiana, en el día a día, en la dinámica del Colegio” recibir denuncias o consultas por la matrícula de profesionales. “Estamos buscando que el paciente y la sociedad en general pueda empezar a preguntarles a estos profesionales o supuestos profesionales por el número de matrícula que es lo que le permite ejercer en la provincia, por eso tenemos una ley que nos regula, la Ley del Ejercicio Profesional”.Kletzky explicó que “la ley de creación del Colegio (N° 7456) exige que para el ejercicio de la profesión de psicólogo o licenciado en psicología se tiene que estar matriculado en el Colegio de Psicólogos de la provincia; si uno no se matricula está ejerciendo de manera ilegal. Lo que tratamos de transmitir como Consejo Directivo es empezar a exigir el número de matrícula y que el paciente pueda velar por la salud mental porque más allá de los delitos, que no deja de ser importante, hay una cuestión de fondo y es lo peligroso que puede ser para la salud mental de un paciente estos psicólogos truchos. Tenemos que empezar a dimensionar lo que le puede llegar a generar a un paciente. Cuando uno asiste a una consulta, está pasando por un alto grado de vulnerabilidad y es una responsabilidad para el profesional cómo lo va a abordar”.“Al colegio llegan cada vez más denuncias, pero es inevitable con el crecimiento de estas disciplinas y carreras cortas, en esta sociedad de lo efímero, de lo instantáneo, donde se busca una satisfacción inmediata constantemente. Los coach, los council no están habilitados para el ejercicio de la salud mental, atienden pacientes y empiezan a generar un choque con las incumbencias y un roce con lo legal”, remarcó.En este sentido, dio cuenta que en muchas ocasiones desde el Colegio se han hecho denuncias y esas personas “están atravesando un proceso”. Asimismo, indicó que “la propia persona puede realizar la denuncia”.Finalmente, Kletzki remarcó que “el paciente tiene derecho a solicitar la matrícula del profesional”. Elonce.com