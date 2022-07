Irma festejó 100 años y reveló que no hay secreto para la longevidad

Irma llegó este jueves a su centenario de vida. La mujer vive actualmente en una residencia para mayores, y junto a sus compañeras y familiares le festejaron el cumpleaños Nº 100.“Estoy muy feliz, muy acompañada. Para mí es un día como cualquier otro, antes cuando era joven me gustaba más festejarlos, ahora ya no tanto”, expresó ala mujer.Irma nació y se crio en Primero de Mayo es un municipio del distrito Molino del departamento Uruguay, a 42 km de Concepción del Uruguay. Sin embargo, la vida la trajo hasta Paraná, donde formó su familia con hijos, nietos y bisnietos.“Cuando era joven me gustaba mucho tejer y era muy coqueta. Ahora paso mis días sentada, sin hacer nada, ya no tengo ganas”, dijo divertida. Sobre la clave para llegar a esta edad, se sinceró: “la verdad que no hay, no me acuerdo, solo llegué y estoy sana, eso es lo más importante”.La mujer que una vez a la semana toma clases de canto con un grupo de coro que visita el hogar. “Me gusta mucho cantar, pero sola no, siempre acompañada”.Por su parte, Elsa, la hija contó que “es increíble estar celebrando los 100 años de mi mamá. Ella está muy bien y en el hogar la contiene mucho, tiene compañeras que hace más de 10 años que están juntas”.Al finalizar, la cumpleañera sopló las velitas y deseó “felicidad para todos y que Dios los acompañe”.