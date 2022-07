Kiosco vendía viagra: “Es peligroso porque no sabe el origen del medicamento”

El Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos (COFAER) recibió la denuncia de un particular que informaba que en un kiosco se anunciaba la venta de un medicamento para el tratamiento de la disfunción eréctil.La Municipalidad realizó una inspección y se hallaron medicamentos de venta libre, de venta bajo receta y de venta bajo receta archivada. Todos fueron incautados, ya que se trata de un incumplimiento de la cadena legal de comercialización de medicamentos que única y exclusivamente pueden ser comercializados en farmacias, según establecen los Artículos 100 y 103 de la Ley 9817.Además, señaló que cuando se comercializan medicamentos de manera ilegal, en la mayoría de los casos “no se sabe el número de lote, fecha de vencimiento, y si son unidades apócrifas”. Y dio cuenta que en numerosos casos el colegio de farmacéuticos recibe denuncias sobre que diversos kioscos venden medicamentos.“En los medicamentos de venta libre se quiere decir que no es necesario contar con un pedido médico para que una persona lo pueda adquirir, pero no hace referencia a que cualquier comercio lo pueda vender”.En este sentido, señaló que “hasta hace un tiempo en Paraná se tenía un control respecto a los medicamentos y se realizaban campañas de concientización, pero ahora se volvieron a manifestar este tipo de realidades”.“Muchas veces hacemos hincapié en los consumidores y que adquieran los medicamentos solo en farmacias”, expresó Iriberry al explicar que “es un riesgo para la salud no saber lo que estamos consumiendo y es mucho el porcentaje de pacientes que después sufren alguna molestia o problemas gástricos”.