Paraná Trabajo dictó conciliación obligatoria ante posible cierre de Supermercado Vea

La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el marco del conflicto entablado entre los trabajadores del Supermercado VEA y el sector empresario, por el cierre de la sucursal de Paraná.Al respecto, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Daniel Ruberto, confirmó a Elonce que “y resaltó: "Estamos planteando cosas que son de difícil resolución y creemos que esta medida de la conciliación es la mejor opción que se pudo tomar”.En este sentido, Ruberto apuntó contra la empresa y sentenció que “es necesario que (los empresarios) usen su imaginación, no deben ajustar a los trabajadores y ni tampoco cerrar, que esa es la fácil y no es algo que queremos,”.“Hoy volvieron a ratificar el cierre y el problema económico, sabemos que hay un grupo inversor que está”, detalló.Consultado sobre la empresa que eventualmente compraría el supermercado, Ruberto detalló que “esperamos que pase como con el supermercado Wallmart, que cuando fue comprado no se despidió a ningún trabajador al igual que los nuevos dueños de La Peruana; queremos que se llegue a un acuerdo similar”.En tanto uno de los trabajadores, mencionó que la compra del supermercado “Además, señalo que “la conciliación obligatoria nos da un tiempo para pensar y nos deja más clara las cosas siempre esperando un buen resultado”.Finalmente ratificó que “se levantan todas las medidas de fuerza y volvemos trabajar con normalidad”.