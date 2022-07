Trabajadores de Supermercado Vea se movilizaron por su fuente laboral

“Angustia y tristeza” en las familias

Trabajadores de Supermercado Vea se movilizaron hasta la sede de la secretaria provincial de Trabajo, donde estaba pautada una audiencia con referentes de la firma Cencosud; los empleados contaron con el apoyo de sus familiares e integrantes de la CGT en la marcha.“Exigimos que alguien de peso de la empresa nos informe el estado de situación en la que estamos los trabajadores”, indicó auno de los delegados sindicales en Supermercado Vea al dar cuenta de la “incertidumbre” que reina entre los empleados. “No hay novedades, nadie vino a hablar con nosotros, no nos informan de nada, por eso planteamos esta movilización”, fundamentó Sergio Verón.En la oportunidad, descartaron inconvenientes en el pago de haberes. “El sueldo se deposita de forma normal, el último día hábil de cada mes; y los camiones con mercadería siguen llegando, pero la incertidumbre es por el desprecio a 21 años de trabajo por comunicarse mediante un abogado local”, explicó otro de los referentes de los trabajadores y confirmó que no descartan endurecen las medidas de fuerza en caso de no obtener respuestas a sus reclamos.Se recordará que, en la audiencia anterior en Trabajo, un abogado del foro local -en representación de la firma Cencosud- ratificó la decisión de cierre del Supermercado Vea, aduciendo problemas económicos y, aparentemente, de alquiler de la sede que ocupa la sucursal en Paraná.“Hay distintos inversores que están averiguando para ver si la empresa desea vender el punto de avenidas Almafuerte y Zanni, pero primero tenemos que definir qué pasará con las familias que están acá y qué decide la empresa que es la que tiene a cargo ese lugar”, exigió Verón.En relación al plan de lucha que impulsan por su fuente laboral, explicó que anoche finalizó el paro en la sucursal. “Hoy se trabaja normal y después de la reunión en Trabajo, en asamblea decidiremos qué hacer con el conjunto de los compañeros”, acotó al respecto.La esposa de uno de los carniceros del supermercado dio cuenta ade su “angustia y tristeza” por el conflicto.“La situación es muy difícil, pero trato de ser positiva y pensar que esto tendrá una solución y se arreglará”, comentó la pareja de los trabajadores.“Hay que acompañar en este momento y Dios dirá”, mencionó la madre de otro de los empleados que, según contó, hace 21 años trabaja para la firma.“Bronca e impotencia” era el sentimiento de la hermana de otro de los trabajadores del Vea, el que también hacía más de 20 que presentaba servicio para la firma.