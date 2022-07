"Hay viagra": Incautaron medicamentos que se vendían en un kiosco de Paraná

En mayo, el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos (COFAER) recibió la denuncia de un particular que informaba que en un kiosco se anunciaba la venta de un medicamento para el tratamiento de la disfunción eréctil.La entidad colegiada elevó la denuncia a Salud Pública, organismo que prontamente articuló acciones con la Municipalidad de Paraná, dado que está bajo su órbita el área que habilita los comercios de la ciudad y que tiene competencia para intervenir en casos como el referido.En las inspecciones realizadas en el local se hallaron medicamentos de venta libre, de venta bajo receta y de venta bajo receta archivada. Todos fueron incautados, ya que se trata de un incumplimiento de la cadena legal de comercialización de medicamentos que única y exclusivamente pueden ser comercializados en farmacias, según establecen los Artículos 100 y 103 de la Ley 9817.En este caso en particular, el Ministerio de Salud evaluará si corresponde formular una denuncia penal por incumplimiento del Art. 57 de la Ley 9817, que refiere al ejercicio ilegal de la profesión farmacéutica y establece conductas que están penadas de acuerdo a lo prescripto en los artículos 204, 208 y 247 del Código Penal.El último párrafo del Art. 58 de la Ley 9817 establece que se faculta al Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos “a colaborar con la Autoridad de Aplicación de esta ley, en el control y verificación del cumplimiento de la normativa vigente, debiendo denunciar ante aquella dependencia todas las inobservancias o transgresiones de las cuales tenga conocimiento.” En virtud de ello, en 2006 COFAER firmó un Acta de Colaboración con la entonces Secretaría de Salud (actual Ministerio de Salud), que está vigente a la fecha.En cuanto al tema de la venta ilegal de medicamentos, COFAER realiza actividades de concientización dirigidas a la población. En ellas, destaca la importancia de la participación ciudadana con las denuncias ante la detección de venta de medicamentos en lugares que no son farmacias.Desde COFAER se garantiza que “las denuncias mantienen a resguardo la identidad de las personas que las hacen y se agradece el compromiso de formularlas, entendiendo que las mismas salvaguardan la salud de la población”.Para realizar denuncias sobre venta de medicamentos en locales que no son farmacias, se puede enviar un mensaje a [email protected]