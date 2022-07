Comienza la obra de repavimentación de bulevar Sarmiento

Funcionarios municipales se reunieron con vecinos de la zona para informar sobre los trabajos de recomposición de la trama vial en el tramo comprendido entre España y Urquiza. Se estima que el plazo de ejecución será de 60 días.



El encuentro se desarrolló este miércoles. Allí se dieron a conocer detalles de la obra que fue votada por los vecinos en el Presupuesto Participativo del 2015, pero no fue concretada por la gestión municipal anterior.



"Desde que asumimos, el intendente Adán Bah remarcó que una de las prioridades es finalizar todas las obras con las que se había comprometido el Municipio”, sostuvo el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento.



El funcionario destacó que estas reuniones son cotidianas en cada comienzo de obra y forman parte del diálogo del Municipio con los vecinos. “Estos encuentros permiten explicar en qué consiste la obra, los plazos, cómo se va a desarrollar en los diferentes sectores. Hoy fue muy productiva la reunión, los vecinos están contentos porque hace muchos años están esperando estas mejoras”.



Respecto de los trabajos, Argento detalló que consisten en la recomposición de la trama vial. Se hará completa la calle con hormigón, cordones cunetas y se propone una solución a los excedentes hídricos de la zona que no estaba contemplado en la obra votada por los vecinos. En este sentido se van a reconducir todos los excedentes hídricos que generaban problemas a los vecinos debajo de la barranca, dando solución a este problemática.



Por su parte, Ezequiel Olivo, director de Presupuesto Participativo, expresó: “Este es uno de los trece proyectos que quedaron pendientes de ejecutar en la gestión anterior y que el intendente Adán Bahl asumió el compromiso respetando y valorizando la voz de los vecinos”.



Claudio Pérez, vecino de la zona, indicó que la obra en Sarmiento “es muy importante y los vecinos estamos con una enorme alegría porque hace mucho que se estaba pidiendo. Cuando llueve y corre mucha agua no se puede circular y perjudica a la gente de abajo.Esto cambiará cien por ciento el barrio, quedará hermoso. No teníamos respuesta de nada y esta gestión está cumpliendo el sueño de todos los vecinos”.



Soledad Osorio, vecina del barrio Pablo Balbi, destacó que “es una alegría inmensa, soy nacida en este barrio y tengo 32 años, estábamos olvidados. No creíamos que se iba a poder llegar a hacer algo. Es una emoción grandísima, va a quedar hermoso y significa ver cambiar la cara al barrio”.



Estuvo presente el subsecretario de Obras por Contratación, Manuel Orsini.