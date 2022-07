Una estufa provocó un incendio en una vivienda y las pérdidas fueron totales

Una vivienda se incendió y sufrió pérdidas totales. El hecho sucedió en la tarde de este miércoles, en un hogar ubicado en Aguaribay, casi Hernandarias, de la ciudad de Paraná. Afortunadamente no se registraron personas heridas, pero si hubo animales que murieron en el siniestro.En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Zapadores y Voluntarios, quienes lograron sofocar el incendio, pero las pérdidas fueron irreversibles.“Cuando llegamos a la vivienda estaba tomada por completo por las llamas. Los Bomberos Zapadores se abocaron a la plata baja y nosotros a la planta alta. Trabajamos en conjunto y pudimos apagar el fuego”, expresó aun bombero.“Todavía desconocemos las causas del incendio, se determinará con el avance de la investigación”, dijo.En tanto, Oscar Fernández, dueño de la vivienda comentó que “en minutos se consumió todo”. El hombre fue alertado por su hermana del hecho: “cuando llegamos los bomberos ya estaban trabajando, pero no se pudo recuperar nada”.Afortunadamente, al momento del incendio, no había personas en la casa. “Media hora antes mi esposa con mis hijas se fueron para la verdulería que tenemos”. El local está en calle Caputo y suelen pasar gran parte de día en el emprendimiento familiar.Según comentó Oscar, su mujer habría dejado una estufa eléctrica prendida y los perros de la casa habrían volteado el artefacto lo que produjo el incendio. “Los animales más grandes lograron salir, pero los cachorros fallecieron”.En tanto la mujer, comentó que “no tenemos nada. Estábamos construyendo de a poco la casa y ahora perdimos todo”. La pareja tiene dos hijas de 7 y 11 años: “no tenemos ropa, comida, útiles escolares, cocina, nada”.Sobre el incendio, comentó: “hace años que no comprábamos una estufa porque sabemos que son peligrosas, pero justo nacieron los cachorritos y queríamos que estén en un lugar caliente. La compramos la semana pasada y hoy nos pasó esto”.Para ayudar a Oscar y su familia, pueden comunicarse a 343 5 33 53 95