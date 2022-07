Pedido solidario: instan a donar sangre durante las vacaciones de invierno

Desde Arco Iris, la ONG que acompaña a niños y sus familias en la lucha contra el cáncer infantil, recordaron, a través de, el“En vacaciones, cuando uno tiene un poco más de tiempo para disfrutar en familia y renovar energías, reiteramos el pedido de no olvidar que, que hay niños y adultos internados en los hospitales San Roque y San Martín y esas personas están necesitando de la solidaridad de cada uno de nosotros”, comunicó ala presidenta de la entidad, Mirta Sortier, eEntre lospara ser donante voluntario de sangre, mencionó que la persona debe pesar más de 50 kilos, tener entre 18 y 65 años y sentirse bien de salud; y no se debe acudir en ayunas (lo único que se pide es que no se consuman lácteos ni materia grasa).“Es fundamental para los niños que padecen un cáncer en sangre el contar con este recurso tan valioso que todos tenemos y podemos ofrecer en poquito tiempo; queremos que los niños puedan sentirse bien y recibir un tratamiento adecuado para lo cual el contar con unidades de sangre es primordial”, fundamentó la responsable de Arco Iris.porque la mayoría son pacientes provenientes del interior de la provincia que no cuentan con la posibilidad de que parientes o amigos se acerquen a donar sangre, por eso siempre acudimos a los vecinos solidarios de Paraná, queEn la oportunidad, comentó que los turnos son programados en los servicios de Hemoterapia de los hospitales, con lo cual, uno puede elegir en qué momento puede ir a donar sangre.