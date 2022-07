Empleados de supermercado Vea realizan paro: “no descartamos endurecer medidas”

Paraná Supermercado Vea ratificó su intención de cerrar sucursal en Paraná

Trabajadores del Supermercado Vea llevan a cabo, desde este martes, una retención de servicios ante ratificación de cierre del local. La medida de fuerza es de cuatro horas diarias, por la mañana de 11 a 13 horas y por la tarde de 19 a 21 horas.Sergio Verone, delegado de los empleados del supermercado, dijo aque “la medida de fuerza se extenderá hasta el jueves, que es cuando tengamos la segunda audiencia en la Secretaria de Trabajo. De acuerdo a como resulte la reunión, no descartamos endurecer la medida”.Según comentó hasta el momento “no hemos tenido ninguna respuesta, ni ninguna novedad por parte de la empresa. Se acercó un abogado, pero no nos dijo nada concretamente”. Seguidamente, agregó que, hoy por la tarde “se acercaron representantes de CTA y de diferentes gremios para mostrarnos su apoyo”.En tanto, señaló: “El personal de acá, esta desde que abrió el supermercado, más de 20 años de antigüedad tenemos. Pero además, hay más personas que dependen de la actividad de este supermercado”.Cabe destacar que este lunes se llevó a cabo un encuentro en la Secretaría de Trabajo entre los trabajadores y representante de la firma de la empresa, donde no se llegó a un acuerdo concreto y la empresa ratificó su intención de cerrar el lugar. Este jueves se volverán a reunir.Por su parte, Marina, empleada del supermercado dijo que “es tremendo lo que estamos pasando. Estamos con mucha incertidumbre porque no sabemos que vamos hacer y no queremos ni pensarlo. La mayoría de los empleados tenemos 21 años trabajando acá. Es una empresa multinacional que nunca pensamos en que se iban a manejar de esta forma, sin darnos respuestas”.Cristian, es otro empleado de la empresa y tiene seis hijos, quienes lo acompañan en la medida de fuerza. “La familia de todos los trabajadores están apoyándonos, porque afecta a todos. Queremos convocar al gobierno municipal y provincial, que hasta el momento no se han hecho presentes, para que sepan cual es la situación que estamos atravesando”.