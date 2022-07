Supermercado Vea ratificó su intención de cerrar sucursal en Paraná

Así lo hizo saber la firma Cencosud, a través de un abogado, durante un encuentro que se concretó este lunes en la sede de la secretaría provincial de Trabajo.pero el sindicato negó esto porque implican cuestiones legales que podrían llegar a perjudicar a las 60 familias involucradas”, comunicó ael secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, Daniel Ruberto.Y agregó: “No hubo acuerdo, pero si se estableció que venga un representante de peso de la empresa, no un abogado del foro local porque solo es apoderado”. Ruberto bregó por la presencia de “alguien de la gerencia de Recursos Humanos para que nos digan qué pasará”.Al ahondar en los argumentos que esgrimió la firma, el representante de los trabajadores explicó que se apuntó a “problemas de alquiler y la ecuación económica porque aducen que no tienen ventas, lo que desmentimos fehacientemente porque sabemos que el mismo gerente local dijo que no había problemas”. Y en relación a la locación, Ruberto indicó que “un expediente en el juzgado federal de Paraná respecto al local que fue del Banco Nación, de la quiebra de Marcos y Cía. y que aparentemente no están pudiendo firmar”.En ese sentido, el sindicalista descartó los problemas económicos y de personal., no sabemos lo que tendrá en mente, y los trabajadores siguen con la misma incertidumbre y ahora peor”, lamentó Ruberto al reclamar que “alguien de la empresa debería hacerse presente” para dar respuesta a los empleados de la sucursal.En asamblea de trabajadores se informará al resto de los empleados lo que se habló en el encuentro, mientras tanto continua vigente elque es una manifestación frente al supermercado, durante todas las noches, desde que se conoció la noticia del cierre de sucursal.. Dimos una vida ahí adentro, con 21 años de antigüedad, por eso el dolor de los empleados, de haber sido tratados de esta forma”, fundamentó el delegado sindical al denunciar “el maltrato hacia el trabajador por parte de la empresa”., prometió y anticipó que “el plan de lucha sigue y será un poco más grande a partir de ahora por el vacío por parte de la empresa al no presentarse”.con lo cual, no hay problemas económicos, somos segundos en la región y hay sucursales en Chajarí, Gualeguaychú y Concordia”, enumeró.En ese sentido, Ruberto explicó que la firma eludió la posibilidad de implementar la doble Indemnización porque comunicó el cierre de la sucursal tras el vencimiento del decreto que así lo disponía., acotó.