Posible cierre de hipermercado en Paraná: “Esperamos que esto se resuelva”

Este lunes a las 10 se realizará en la Secretaría de Trabajo una audiencia entre empleadores del Hipermercado Vea de Paraná, que cerraría sus puertas, y el gremio que nuclea a los empleados de comercio. Mientras tanto, los trabajadores mantienen el acampe frente a la sucursal de Avenida Almafuerte.En declaraciones a, Sergio Berón, delegado de los empleados, habló sobre las expectativas que tienen sobre la reunión de este lunes y dijo que “son muchas, queremos enterarnos por qué viene la razón de amenaza de cierre del local”.Tras ello, mencionó que la mayoría de los empleados “están prácticamente de cuando abrió en el año 2001. Estamos hablando de 21 años de antigüedad la mayoría y con familia”.“Desde el martes estamos con un acampe para reclamar y mostrarle a la empresa que estamos unidos”, remarcó Berón.Sobre el posible cierre del hipermercado, explicó que “argumentan un problema contractual con el dueño del local, no sabemos si es la realidad. Creemos que esta situación se puede revertir, estamos hablando de una multinacional que tiene un poder económico muy grande, las ventas no están mal y no es que están perdiendo plata”.Finalmente, el delegado de Vea afirmó que “los compañeros están dolidos y no es la forma de tratar a un empleado. Esperamos buenas noticias y que esto se resuelva para llevar tranquilidad al personal y seguir en la continuidad laboral”.