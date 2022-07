Paranaenses y turistas disfrutan de la tradicional feria de artesanos

Sobre la tradicional feria

Lo que hay que saber

Comenzó la feria de Emprendedores y Artesanos y se extenderá hasta el 24 de julio en la Costanera Baja y las inmediaciones al Monumento a Urquiza (Alameda de la Federación al final). Se mantiene abierta al público desde las 10 hasta las 20 horas. Contará con un patio gastronómico desde las 9 hasta las 22 horas. Habrá espectáculos musicales y unos 400 emprendedores y artesanos.Este sábado feriad,recorrió la Costanera y dialogó con los emprendedores y artesanos.Un emprendedor oriundo de Córdoba, destacó que fabrica juguetes para niños, “la idea es que los chicos pinten los juguetes, se entretengan y despeguen del teléfono”.“Paraná es una ciudad muy linda y la gente se interesa por estas ferias, se une todo”, señaló y resaltó que los juguetes en madera tenían un valor aproximado de 500 pesos.“Vine para la Feria de Semana Santa, decidí volver ahora y espero que me vaya igual de bien”, dijo una emprendedora proveniente de Buenos Aires, Miriam.En este sentido resaltó: “La gente es muy amable, compran mucho y se vive un clima de respeto y amistad”. Además dijo que “participo de otras ferias pero no tienen comparación con lo lindo que se lo pasa en Paraná”.Por su parte, un artesano que trabaja con caña, mencionó que era oriundo de Santa Fe y resaltó que “hacía muchos años que no venía a Paraná y ahora está muy lindo, además estar a la vera del río es muy hermoso”.La Feria de Invierno, que con los años se ha convertido en un clásico de la ciudad. En esta oportunidad, además, tiene la novedad de que se realiza en dos localizaciones distintas: la Plaza de las Colectividades, en la Costanera Baja; y la zona del Monumento a Urquiza, en Alameda de la Federación, al final.La subsecretaria de Inversión y Empleo, Vanina Alessi, explicó que "tener dos paseos de emprendedores en una época donde Paraná recibe a visitantes de todo el país sirve mucho”, agregó, y enfatizó que las expectativas “son muy favorables”.Los emprendedores, por su lado, se mostraron muy contentos y estiman que la feria será un éxito.El director de Inversión, Pablo Lescano, dijo que para los emprendedores estos espacios de comercialización les abren la posibilidad de “ofrecer productos que son el fruto del esfuerzo de todos los días”.Paranaenses y turistas, entonces, podrán apreciar, valorar, y, obviamente, comprar algunos de los variados productos que se venden en los stands, mientras disfrutan de dos puntos muy bellos del Parque Urquiza.La realización de la Feria de Invierno, además, es una fuerte apuesta de la actual gestión municipal, generando espacios de comercialización para los emprendedores locales, en el marco de su política de respaldo a la generación de trabajo privado y de diversificación del perfil productivo, uno de cuyos ejes es el turismo.- Localizaciones: la zona de la Plaza de las Colectividades, en la Costanera Baja; y la zona del Monumento a Urquiza, en Alameda de la Federación, al final.- Días y horarios: la Feria de Invierno se desarrolla hasta el domingo 24 de julio, entre las 10 y las 20 horas.- Participan unos 300 emprendedores y artesanos.- Es la feria de invierno con más artesanos –cerca de 200– del país.- En ambos lugares hay patio gastronómico.