Fotógrafa sufrió robo de equipo de trabajo y ofrece recompensa para recuperarlo

Un malviviente ingresó a un domicilio ubicado en calle Mario Abel Amaya, de Paraná y se llevó un equipo de fotografía profesional. El hecho sucedió en la madrugada de este viernes mientras la dueña de la casa se encontraba durmiendo.Yanina, damnificada, contó aque “me desperté porque sentí que alguien saltó del techo. Cuando me levanté vi que estaba la luz prendida de la cocina y la puerta del patio abierta. Habían revisado los muebles de mi casa y se llevaron mis elementos de trabajo: un set de cámara fotográfica”.Según comentó, no alcanzó a ver a ningún ladrón: “no me animé a salir a la calle, pero miré por las ventanas y no vi nada”. Rápidamente, dio aviso a la policía quien se hizo presente “a los diez minutos y comenzó a rastrillar la zona”.La mujer indicó que la zona donde vive es “residencial”. Muchas de las viviendas “tienen cámaras de seguridad y la policía comenzó a analizar los registros fílmicos. En varias grabaciones se puede visualizar a la persona que me robó”.Yanina detalló que el ladron le llevó un bolso negro con correa, una cámara marca Nikon 7200 D y dos lentes: uno 15-50 mm y otro fijo 50-1.4, ambos de la marca sigma. Además, le robaron una funda para un lente 50-200 mm.“Son mis herramientas de trabajo y solo le son útiles a los fotógrafos. Solicito a quien lo tenga, que me lo devuelva, estoy dispuesta a pagar una recompensa por el equipo”, reveló.Quienes tengan alguna información se pueden comunicar al 343 4 066 340.