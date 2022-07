Preocupa a padres falta de inspectores en horarios de ingreso y egreso escolar

Padres de los alumnos que asisten a la Primaria Nº 198 Maestro Entrerriano, ubicada en calle Victorio Camerano de Paraná, están preocupados por el tránsito en la zona. Según indicaron a, quieren presentar una demanda para que ordenen los vehículos.Silvia, madre de un alumno de la escuela dijo aque “el problema es en el momento de la entrada y la salida de los chicos a clases. Pasan muchos vehículos, no nos dan el paso y encima se enojan y nos insultan”.“Hace unos días, un auto casi atropella a una mujer que iba con un bebé. Queremos que nos pongan inspectores en la esquina, para que el transito sea ordenado”, dijo. Seguidamente agregó: “los autos circulan a mucha velocidad y no miran, los chicos corren por las veredas y es normal por son pequeños”.Según comentó la esquina más transitada y problematica es en Camerano y Miguel David.Betina, otra madre, contó que “muchos autos pasan en contramano. A mi casi me chocan un nene. Las personas se ponen muy agresivas y son los mismos padres de esta escuela. Se pone complicada la convivencia y entramos en conflicto”.Otro padre, remarcó la necesidad de la presencia de inspectores. “Es verdad que no hay respeto de ambos lados, hay caos y se genera un desorden. Es imposible y un día va a pasar una desgracia grande y es lo que queremos evitar”.