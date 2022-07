Con emotivos actos, se celebró el Día de la Independencia en Paraná.recorrió algunos de los establecimientos educativos en los que las presentaciones artísticas, de música y danza, se llevaron todos los aplausos.La comunidad educativa de lade Paraná compartió un momento musical con integrantes del Coro “Voces del recreo”; el repertorio incluyó canciones argentinas latinoamericanas y de la liberación. “El objetivo siempre es compartir a nivel cultural y en esta escuela también hay destacadísimos músicos a los que conocemos”, ponderó a Elonce el Maestro Eduardo Retamar.De hecho, Osvaldo Riera, integrante del coro y ex alumno de esa institución educativa, resaltó la importancia de “compartir las acciones participativas”. “Gracias a los que me rodean, recuperé un poco la vida porque recién hace siete años que me recibí de ciego: de una vida normal que tenía, todo se oscureció”, contó al destacar: “Pero vine a la escuela a aprender a ser ciego, porque hasta tuve que aprender a caminar, y el coro me siguió bancando porque siempre canté”. “Hoy me dan una partitura, al revés, y se matan de risa porque canto lo mismo”, bromeó.Illihue Quiroga, fue otro de los músicos que compartió el emotivo acto. “Canté una chacarera, una galopa e hicimos un intercambio con otros compañeros”, indicó. Actualmente, el joven contó que está pronto a finalizar la tecnicatura de Instrumentista Musical en piano. “Sueño con poder integrar algún grupo porque ahora estoy como solista, sueño con poder recuperar la vida artística”, reveló.Un encuentro generacional, ritmos y sabores a la patria concluyeron en los festejos que se realizaron en la; del acto protocolar también participó el ballet de adultos mayores “Estrella Gaucha”.Durante la actividad, los estudiantes que forman parte de la especialidad en Gastronomía elaboraron el ya tradicional locro, para el cual, unas 250 personas habían reservado su porción a 700 pesos cada una. Lo recaudado de la venta se destina al viaje de estudios.

El Parque Gazzano fue el escenario elegido por la comunidad educativa de lala consigna propuesta fue la de vestirse de celeste y blanco para celebrar un nuevo aniversario de la independencia argentina.“Superada la pandemia, nos propusimos hacer actos escolares distintas y por el 25 de Mayo organizamos un fogón de vigilia con guitarreada, gastronomía y bailes típicas; y para ocasión nos vinimos caminando y vestidos de celeste y blanco, desde la escuela ubicada en calle Gobernador Quiróz y Alejandro Carbó”, contó a Elonce la rectora, Brenda Moreyra.Por su parte, la vice, Lucrecia Romero, ponderó la participación de los estudiantes.