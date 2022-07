Canotaje: el entrerriano Matías Larrea, palista de selección

Matías Larrea, el joven palista del Paraná Rowing Club, fue convocado por la Federación Argentina de Canoas para conformar el equipo cadete que participará en la competencia Internacional Olympic Hopes Slovakia 2022, que se realizará del 8 al 11 de septiembre en Bratislava, Eslovaquia.



El adolescente de 15 años, practica canotaje en el club hace 4 años. "Participé de varias regatas a lo largo de estos años entre ellas campeonatos Entrerrianos, Argentinos, selectivos nacionales y un Campeonato Sudamericano en 2021", contó.



Ante la convocatoria para representar al país a nivel internacional, sostuvo: "A lo largo de este año he podido concentrar en los centros de tecnificación regionales, eso me dio la posibilidad de ser seleccionado junto con los cadetes del Sur, de Buenos Aires y Entre Ríos. Tengo muchas expectativas para esta competencia que me va a ayudar a medirme a nivel mundial. Es todo un honor representar a Argentina en estos Olympic Hopes en Eslovaquia".



Desde el PRC le desearon a Matías éxitos para los desafíos que se vienen.