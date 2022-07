El desfile del Día de la Independencia será en Alameda de la Federación

Convocan a participar del desfile cívico militar este sábado por el Día de la IndependenciaEn el marco de la conmemoración del 9 de Julio, la provincia llevará a cabo un desfile cívico militar este sábado a las 10.30 en Alameda de la Federación, de Paraná. A las 8.50 se realizará el izamiento de la bandera nacional, en Plaza Mansilla, y a las 9.30 el Tedeum en la parroquia San Miguel."El gobernador Gustavo Bordet quiere que esta fecha sea un momento de reencuentro de todos y todas, después de tanto tiempo en el que no pudimos hacerlo a causa de la situación sanitaria", expresó el asesor cultural de la provincia, Roberto Romani, y recordó que la celebración se organiza en conjunto con la municipalidad de Paraná. "Si bien el 25 de mayo la lluvia no nos permitió concretar este festejo, este sábado vamos a contar con un día hermoso para pasarlo en familia, con toda la comunidad", acotó.Al respecto, el reconocido artista entrerriano sostuvo que "el 9 de Julio es una fecha muy significativa para el sentir nacional, porque es la oportunidad en la que representantes de distintas provincias de lo que hoy es Argentina, acordaron declarar nuestra independencia no sólo de España, sino de toda dominación extranjera"."Por ello queremos celebrar esta fecha histórica reunidos, con nuestras familias, las distintas escuelas, fuerzas de seguridad, colectividades, agrupaciones culturales, deportivas e instituciones en general. Será una verdadera fiesta para compartir y nutrirnos del espíritu patrio que anida en nuestro pueblo", expresó.Por último, Romani recordó que "tendremos una jornada con varias actividades: quienes quieran pueden asistir a las 8.50 a la Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, donde se izarán los pabellones nacional y de la provincia, con la presencia del escuadrón Dragones de la Muerte y la Banda de Música de la Policía. Luego, a las 9.30 se desarrollará el tradicional Tedeum en la Parroquia San Miguel, cuya construcción histórica ha quedado muy linda, y por último, a partir de las 10.30 sobre Alameda de la Federación, entre Tucuman y Santiago del Estero, se llevará a cabo el desfile cívico militar".