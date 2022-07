Piden con urgencia dadores de sangre para paciente con la enfermedad Púrpura

Andrés Humbert tiene 46 años y está internado en la sala de terapia intensiva de la Clínica Modelo de la ciudad de Paraná. Hace unas semanas le diagnosticaron una enfermedad de las denominadas rara y debe recibir un tratamiento con plasma, para lo cual necesitan, con suma urgencia, dadores de sangre.En diálogo con Elonce, Daniela Rufiner, esposa de Andrés contó que “está en terapia haciendo un tratamiento por una enfermedad que se llama PTT , también conocida como púrpura, y necesita hacer un tratamiento con plasmaféresis. El tema es que se necesitan muchos dadores porque le están poniendo 12 plasmas por día”.. En el caso de los varones puede donar cualquiera y, sin turno previo y aclarar para quién es la donación.Sobre el trastorno que padece su marido, Daniela explicó que “se trata de una enfermedad autoinmune que se va comiendo los glóbulos rojos y el plasma. Con el tratamiento le van intercambiando la sangre, se la van limpiando”.“Ya tuvo cinco sesiones hace dos semanas, lo pasaron a sala y tuvo una recaída. Ahora le agregaron otros medicamentos para que las plaquetas y los glóbulos no se rompan. Hay que ir viendo a día a día su evolución”, remarcó.Sobre la PTT o Púrpura, la mujer señaló que “es una enfermedad totalmente rara. Él viene con internaciones desde hace dos meses. Primero le hicieron una punción de médula porque pensaron que era leucemia pero lo descartaron; cada vez que se sentía mal o se descomponía volvía a la clínica, y así le fueron haciendo estudios hasta que convulsionó y entró a terapia. Ahí los médicos empezaron a investigar un poco más hasta que la enfermedad se mostró. Casi al mes de iniciar los síntomas fue diagnosticado. Es una enfermedad grave si no se agarra a tiempo y es tratable”.“Estamos pasando una situación fea, tenemos dos hijos que la están peleando junto conmigo, pero de a poquito estamos saliendo adelante”, dijo Daniela.Finalmente, se aclaró que los dadores en este caso deben presentarse en el sanatorio La Entrerriana y no en la Modelo donde el hombre está internado por disposición del área de Hematología que es una sola.