Feria de ciencias en Escuela Gaspar Benavento: “Los niños aprenden investigando”

Alumnos de la escuela N° 202 “Gaspar Benavento” realizaron una feria de ciencias y expusieron sus trabajos. “El por qué y para qué son preguntas que tienen que estar resueltas en estas instancias así los chicos no se olvidan más de lo aprendido”, expresó la directora de la escuela, Viviana Rondan, aal resaltar que “los alumnos realizaron sus investigaciones y llegaron a sus propias conclusiones".En este sentido, la docente dijo que estas estrategias educativas son muy buenas para que los chicos adquieran ciertos conocimientos, además “investigaron sobre temas que a ellos les interesaron, muchos eligieron la materia biología y se fueron despidiendo diversos objetos de estudio”, dijo.“A los alumnos gusta mucho investigar y el ámbito de ciencias es genial”, sumó.En tanto, un alumno de 5to grado, mencionó que con sus compañeros realizaron una investigación sobre la contaminación del agua: “Aprendimos que no hay que arrojar basura a la calle para que no se contaminen los ríos, tenemos que cuidar mucho el agua”, agregó.“En la feria aprendí muchas cosas y lo más importante es no ensuciar el agua ni derrocharla”; manifestó otro de los alumnos de 5to grado.Por su parte, otro alumno de 5to grado mencionó que realizó un filtro de agua casero: “Utilizamos piedras, carbón, arena, ramas y debíamos colocar el agua sucia y después de pasar por el filtro salía limpia”.Por su parte, la señorita de la Sala de Jardín de 5, Mariana, contó que los niños realizaron un proyecto del Sistema Solar: “Todo comenzó porque uno de los nenes tenia preguntó por qué estaba la luna en el cielo cuando era de día”.“Mi mamá me ayudó mucho y lo más lindo fue hacer el sol”, dijo un niño.