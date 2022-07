Paraná registra altos niveles de reservas para las vacaciones de invierno

Agenda “Invierno en la Ciudad”



La capital entrerriana se prepara para recibir una gran cantidad de turistas durante las dos semanas de las vacaciones de invierno. Al respecto, el intendente de Paraná, Adán Bahl, explicó ante Elonce que “Hay una gran cantidad de reservas y nos preparamos con muchas actividades”.Según destacó el presidente municipal “la agenda de actividades es muy nutrida y habrá muchísimas propuestas”. Estan previstas actividades musicales, teatrales, deportivas, recreativas, infantiles, turísticas, para todos los gustos y edades.“Uno de los atractivos principales será el islote municipal y los recorridos por la ciudad en el bus turístico”, cerró.Cabe destacar que durante las vacaciones de invierno el uso de las bicicletas públicas será gratuito tanto para nuevos usuarios y turistas.Feria de Emprendedores y Artesanos. Hasta el 24 de julio en la Costanera Baja y las inmediaciones al Monumento a Urquiza (Alameda de la Federación al final). Se mantendrá abierta al público desde las 10 hasta las 20 horas. Contará con un patio gastronómico desde las 9 hasta las 22 horas. Habrá espectáculos musicales y más de 40 emprendedores/as y artesanos/as.Teatro Bodas de Rubí, de Francisco Padula. Bacanal Teatro. Casa Boulevard (Sala Metamorfosis), 20:30 horas.Milonga en el Social. Club Social, 21 horas.Teatro La Pipa de la Paz, de Alicia Muñoz. Teatro 3 de Febrero. 21 horas.Festival de los Millones. Callejero Fino 723 y DJ Biancalif en vivo. Club Echagüe (25 de Mayo 555). Anticipadas en Breyer (25 de Junio y Andrés Pazos), Llegó la previa (Ramírez y Racedo) Drugstore Género (Puerto Viejo).Teatro: La Pipa de la Paz de Alicia Muñoz. Teatro 3 de Febrero. 21 horas.Caminatas Históricas al Sol con Mandarinas. Plaza 1° de Mayo, 16 horas. Se conmemorará el Día de la Independencia recorriendo el entorno de la plaza para descubrir los orígenes de la ciudad y su evolución urbana. Organiza Museo de la Ciudad.Feria Paseo Lugones. General Espejo entre Sarobe y El Paracao, de 9 a 18 horas. Organiza Subsecretaría de Inversión y Empleo.Jornada Cultural y de Entretenimiento. Plaza Los Olivos, de 15 a 18:30 horas. En conmemoración del 206° Aniversario de la Declaración de la Independencia, en la Vecinal San Agustín Sudoeste.Feria de Emprendedores de la Economía Popular. Parque Gazzano, de 10 a 17 horas. Organiza Unión Trabajadores de la Economía Popular.Comienzo Expo Infantil. Sala Mayo, hasta el 12 de julio.Teatro El Origen del Hielo (infantil). Teatro 3 de Febrero, 15 horas.Teatro Roblox 2 (infantil). Teatro 3 de Febrero, 17 horas.Escuelas Deportivas Argentinas. Hasta el 24 de julio. La Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad pondrá en funcionamiento esta propuesta de iniciación, formación y desarrollo deportivo. La invitación está destinada a escuelas de la ciudad, para chicos y chicas de 12 a 18 años. Las clases comenzarán el 11 de julio en el Polideportivo Arena del Thompson.Beach Voley: lunes y miércoles de 14 a 16.30 horasFútbol Playa: lunes y miércoles de 14 a 16.30 horasBásquet Arena: lunes y miércoles de 14 a 16.30 horasBeach Handball: martes y jueves de 14 a 16.30 horasBadminton: martes y jueves de 14 a 16:30 horasOferta de Vacaciones del Museo de la Ciudad. Hasta el 30 de julio, de 16 a 19 horas. Mirar la Ciudad: Exposición fotográfica. Paraná contada en 20 documentos históricos. Sala Histórica Los Orígenes de Paraná. El Mundo del Revés en el Museo, sala de juegos para infancias.Teatro Cuidados Disparatados, de María Luz Gómez. Teatro 3 de Febrero, 16 horas. Festival de Espectáculos Infantiles (FEI).Narración Cuentos para el Público Infantil. Museo Eva Perón, 15 horas.Teatro Montoto y Magoya Salvando Sonrisas, de Verónica Spahn y Leandro Bogado. Teatro 3 de Febrero, 16 horas. Festival de Espectáculos Infantiles (FEI).Cine Club Musidora. Casa de la Cultura, 20:30 horas.Práctica abierta de tango. La Vieja Usina, 21 horas.Teatro Las Aventuras del Capitán Pier Zubiet, de Silvina Fontelles y Marta Zubieta. Teatro 3 de Febrero, 16 horas. Festival de Espectáculos Infantiles (FEI).Madame Hyde + Los Apolo + Pullsion. Teatro 3 de Febrero, 21 horas. Ciclo Mucha Más Música.Milonga La Desquicio. Archicofradía Club (San Martín y Venezuela), 21 horas.Teatro: Tres Historias de Payasos y una Escalera Anaranjada, de Juan Carlos Izaguirre. Teatro 3 de Febrero, 16 horas. Festival de Espectáculos Infantiles (FEI).Música: Orlando Vera Cruz presenta Abuelo Gaucho. Teatro 3 de Febrero, 21 horas.Espectáculos de serenatas y payadores + Feria de emprendedores + Visitas guiadas. Museo Eva Perón, 15 horas.Teatro La Carrindanga, de Carlos Vicentín. Teatro 3 de Febrero, 16 horas. Festival de Espectáculos Infantiles (FEI).Cuarteto de Saxos 1846 + Santa Fe Jazz Ensamble. Ciclo Concierto de Sábado. Teatro 3 de Febrero, 21 horas.Encuentro de Arte Joven. Skate Park (Plaza de las Naciones), de 15 a 18 horas. Organiza Subsecretaría de Cultura.Gala de danza, ritmos y poledance de Gimnasia Vértigo. Teatro 3 de Febrero, 20 horas.Campeonato Nacional Femenino de Futsal. Colegio Don Bosco. Club Neuquén.Torneo Básquet 3x3. Hasta el 24 de julio. Sede CAE.El Show de Cartoncito, de Chemma Alassia. Teatro 3 de Febrero, 16 horas. Festival de Espectáculos Infantiles (FEI).Manso y Patota en Suite Criolla, de Ezequiel Caridad y Paula Righelato. Teatro 3 de Febrero, 16 horas. Festival de Espectáculos Infantiles (FEI).Cine Club Musidora. Casa de la Cultura (9 de Julio y Carbó), 20:30 horas.Práctica abierta de tango. La Vieja Usina, 21 horas.Agarrate Catalina presenta Las Involuciones de las Especies. Teatro 3 de Febrero, 21 horas.Campeonato Nacional Infantil de Softbol. Hasta el 24 de julio. Softbol Play.Bigote de Novia, de Daniela Osella y Pablo Vallejo. Teatro 3 de Febrero, 16 horas. Festival de Espectáculos Infantiles (FEI).Milonga La Desquicio. Archicofradía Club. 21 horas.Caminatas Históricas al Sol con Mandarinas. Plaza 1° de Mayo, 16 horas. Conmemoramos el Día de la Independencia y recorremos el entorno de la plaza, descubriendo los orígenes de la ciudad y su evolución urbana. Organiza Museo de la Ciudad.MOCHyLOTA Para una Travesía Grandota, de María Guillermina Fernández. Teatro 3 de Febrero, 16 horas. Festival de Espectáculos Infantiles (FEI).Stand Up Casi Adulto, de Julián Bellese. Teatro 3 de Febrero, 21 horas.Milonga en el Social. Club Social, 21 horas.Second Line en Atardeceres en el Cementerio. 17 horas. Performance didáctica que busca difundir el folclore del Blues y el Jazz en Paraná, recreando una procesión tradicional funeraria de la comunidad afro de New Orleans en el Cementerio Municipal de Paraná. Org: Equipo Museo de la Ciudad.¿Me Regalás una Flor?, de Horacio Tignanelli. Teatro 3 de Febrero, 16 horas. Festival de Espectáculos Infantiles (FEI).Stand Up Juampi González presenta Soltero. Teatro 3 de Febrero, 20:30 horas.Yo viví los ’90. Fiesta Día del Amigo en Pucará. Tributo a Bon Jovi. Ambrosetti y Solanas (Acceso a Túnel Subfluvial Paraná). 22 horas.Maratón 84° Aniversario Gendarmería Nacional. Plaza de las Colectividades (Costanera Baja), 15 horas.Evento Deportivo Hípico Valla Uno. Complejo Hípico El Nogal.Festival Patio Sabores de Colectividades. Centro Cultura Vieja Usina, de 10 a 18hs.Organizado por la Dirección de Colectividades y Cooperación Internacional y Unión de Colectividades de Entre Ríos.*Esta agenda está sujeta a modificaciones por inclemencias del tiempo.